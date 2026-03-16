Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

(GLO)- Bản nâng cấp mới đây của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

Ask Maps tương tự như trợ lý Ask Photos mà Google đã giới thiệu trong ứng dụng Google Photos. Tính năng này có thể tiếp nhận các câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp câu trả lời tùy chỉnh dựa trên thông tin thời gian thực.

Google Maps bổ sung tính năng Ask Maps và Immersive Navigation. Ảnh: Google

Không chỉ cung cấp thông tin, Ask Maps còn bao gồm hình ảnh liên quan, trực quan hóa tuyến đường và phân tích từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của Google, với hơn 300 triệu địa điểm và 500 triệu đánh giá từ cộng đồng.

Hiện tại, Ask Maps đang được triển khai cho người dùng Android và iOS tại Mỹ và Ấn Độ, trong khi phiên bản web sẽ sớm ra mắt.

Ngoài ra, Google cũng đang cải thiện trải nghiệm điều hướng với tính năng mới mang tên Điều hướng nhập vai (Immersive Navigation). Tính năng này được xây dựng dựa trên Chế độ Xem nhập vai (Immersive View) đã có từ trước.

Bản cập nhật bao gồm thiết kế lại hình ảnh ở chế độ xem 3D, làm nổi bật các đặc điểm quan trọng trên đường như: làn đường, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và địa hình.

Hướng dẫn bằng giọng nói cũng đã được cập nhật để nghe tự nhiên hơn, trong khi các tòa nhà trở nên trong suốt khi người dùng di chuyển qua những khúc cua khó hoặc chuyển làn phức tạp.

Tính năng Điều hướng nhập vai cũng sẽ hiển thị trước điểm đến và môi trường xung quanh bằng Chế độ Xem đường phố (Street View), đồng thời đưa ra các đề xuất đỗ xe, làm nổi bật lối vào chính của tòa nhà và chỉ ra bên đường nào nên đi khi đến gần điểm đến.

Google cho biết, tính năng này đã bắt đầu được triển khai tại Mỹ và sẽ mở rộng trong những tháng tới cho các thiết bị Android/iOS đủ điều kiện, CarPlay, Android Auto và các xe hơi tích hợp sẵn Google.

Sự nâng cấp này cho thấy, Google đang tích hợp nhiều tính năng AI vào dịch vụ bản đồ nhằm tạo sự khác biệt cho Gemini so với đối thủ cạnh tranh. Với hơn hai tỷ người dùng hàng tháng, Google Maps hiện là ứng dụng điều hướng hàng đầu thế giới.