Facebook, Instagram, Messenger đồng loạt gặp sự cố diện rộng trên toàn cầu

(GLO)- Tối 12-6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới phản ánh không thể truy cập hoặc sử dụng các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gồm Facebook, Messenger và Instagram.

Sự cố xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 - 20 giờ 40 (giờ Việt Nam), khiến hoạt động liên lạc, trao đổi công việc và giải trí của nhiều người bị gián đoạn.

Theo ghi nhận từ các trang theo dõi sự cố trực tuyến như Down Detector, số lượng báo cáo lỗi tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người dùng cho biết Messenger không thể gửi hoặc nhận tin nhắn, trong khi Facebook và Instagram không tải được bảng tin, hình ảnh hoặc nội dung mới.

Một số tài khoản bị đăng xuất đột ngột và không thể đăng nhập trở lại, kèm theo các thông báo như “Query Error” hoặc “Đã xảy ra lỗi”.

Sự cố sập mạng diện rộng của Facebook, Messenger và Instagram khiến mọi hoạt động liên lạc, kết nối kinh doanh trực tuyến của hàng triệu người dùng bị gián đoạn. Ảnh: Phương Vi

Tại Việt Nam, các hội nhóm trên Telegram, Zalo và nhiều nền tảng khác nhanh chóng xuất hiện hàng loạt phản ánh về tình trạng lỗi. Không ít người dùng ban đầu lo ngại tài khoản bị tấn công hoặc gặp sự cố cá nhân trước khi nhận ra đây là tình trạng chung trên diện rộng.

Một số người vẫn truy cập được Facebook nhưng không thể thực hiện các thao tác cơ bản như nhắn tin, bình luận, chia sẻ hay tương tác với bài viết.

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác. Các trang theo dõi quốc tế cho thấy Facebook, Instagram và Messenger đồng loạt gặp trục trặc, với hàng chục nghìn báo cáo lỗi được gửi lên trong thời gian ngắn.

Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, một số dịch vụ của Meta bắt đầu hoạt động trở lại, dù vẫn còn một bộ phận người dùng gặp khó khăn khi đăng nhập hoặc truy cập.

Tính đến tối 12-6, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây có thể là một lỗi kỹ thuật nội bộ tương tự các đợt gián đoạn lớn từng xảy ra trước đây đối với hệ sinh thái mạng xã hội của tập đoàn này.