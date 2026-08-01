Apple cảnh báo người dùng sẽ khó mua iPhone mới trong năm nay

Vì sao người dùng có nguy cơ phải chờ đợi nhiều tháng để sở hữu iPhone thế hệ mới?

Sự kiện mùa thu của Apple đang đến gần với sự kỳ vọng lớn dành cho các mẫu điện thoại mới. Giới công nghệ đang chờ đợi iPhone 18 Pro, Pro Max và phiên bản gập iPhone Ultra xuất hiện. Nhu cầu mua sắm từ người tiêu dùng dự kiến sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù vậy, cơ hội sở hữu sớm những siêu phẩm này lại đang trở nên mỏng manh.

CEO Tim Cook lên tiếng cảnh báo người dùng chuẩn bị mua iPhone mới

Tại cuộc họp báo cáo tài chính quý 3, CEO Tim Cook đã đưa ra cảnh báo về nguồn cung. Ông cho biết tác động từ việc hạn chế nguồn cung sẽ tăng lên đáng kể trong quý tới. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng sản phẩm mới bán ra thị trường bị thắt chặt nghiêm trọng. Người dùng có thể phải đối mặt với tình trạng khan hàng kéo dài khi các dòng máy mới mở bán.

CEO Apple cảnh báo khả năng khó sở hữu của thế hệ iPhone mới

Tình trạng thiếu hụt sản phẩm mới vốn không quá xa lạ trong các đợt mở bán của Apple. Tuy nhiên, tình hình năm nay được dự báo sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. CEO Tim Cook nhấn mạnh nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thị trường vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh đó, chi phí linh kiện RAM tăng cao cũng đang gây áp lực lớn lên tập đoàn.

Giá chip nhớ trên thị trường liên tục leo thang đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Apple đã phải điều chỉnh tăng giá một số dòng sản phẩm để bù đắp chi phí gia tăng. Mức giá của iPhone dự kiến cũng sẽ có sự biến động tăng vào tháng 9 tới. Dù giá thành cao hơn, sức hút của thế hệ điện thoại mới vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tình trạng khan hiếm bộ nhớ kết hợp nhu cầu mua sắm cao tạo nên một bài toán khó. Mẫu iPhone Ultra mới nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng cháy hàng nhanh chóng như thời iPhone X. Ngoài ra, phiên bản màu sắc mới của iPhone 18 cũng đối mặt nguy cơ chậm giao hàng nhiều tháng. Người tiêu dùng muốn mua máy sớm sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

Theo Phong Đỗ (TNO)