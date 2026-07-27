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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Hội nghị Điều phối viên Lượng tử Đông Nam Á mở rộng thúc đẩy kết nối hợp tác khu vực

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HỒ THỊ ĐIỂM

(GLO)- Chiều 27-7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành đã diễn ra hội nghị Gặp gỡ Điều phối viên Lượng tử Đông Nam Á mở rộng (SEA+ Quantum Coordinator Meeting) trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Hoạt động do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức.

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Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: H.Đ

Hội nghị quy tụ các điều phối viên công nghệ lượng tử, giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á cùng các đối tác quốc tế nhằm trao đổi định hướng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong bối cảnh KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghệ lượng tử được xác định là lĩnh vực chiến lược, có tiềm năng tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo Sở KH&CN, phát triển công nghệ lượng tử không chỉ dựa vào năng lực nghiên cứu của mỗi quốc gia mà cần tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực và hợp tác quốc tế. Đây cũng là định hướng của tỉnh Gia Lai khi triển khai Năm Lượng tử Gia Lai 2026, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử thông qua việc tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

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Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về xu hướng phát triển công nghệ lượng tử trong khu vực. Ảnh: H.Đ

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về xu hướng phát triển công nghệ lượng tử trong khu vực; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; đồng thời đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường liên kết giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học ở Đông Nam Á.

Hội nghị góp phần thúc đẩy kết nối giữa các quốc gia trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, đồng thời tạo cơ hội để Gia Lai mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới khoa học quốc tế trong thời gian tới.

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