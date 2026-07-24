Khai mạc cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán Lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội

(GLO)- Sáng 24-7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán Lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026) đã chính thức khai mạc.

Tham dự khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng đại diện các các đơn vị đồng hành, sở, ngành chuyên gia và nhà khoa học trong nước, quốc tế.



Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Điểm

QC4SG 2026 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc hợp phần Công nghệ thuộc Năm Lượng tử Gia Lai 2026, do UBND tỉnh Gia Lai, Sở KH&CN, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) chủ trì tổ chức; phối hợp với Viện Lượng tử Mở (OQI/CERN), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Cuộc thi quy tụ gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi là sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp cùng 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo trong nước, quốc tế, trong đó có nhiều kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trung tâm công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới.

Các đại biểu tham gia lễ khởi động vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Hồ Điểm

Sau hơn 6 tháng phát động, cuộc thi nhận hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua quá trình tuyển chọn, 26 đội xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 24 đến 28-7. Trong thời gian này, các đội sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình bày các giải pháp ứng dụng điện toán lượng tử nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn phục vụ phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Điểm

Các dự án tham gia trải rộng trên nhiều lĩnh vực như an ninh mạng hậu lượng tử, tài chính, logistics, nông nghiệp, năng lượng, môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Nhiều giải pháp kết hợp điện toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và các thuật toán tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng…

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho KHCN và đổi mới sáng tạo. Việc Gia Lai lựa chọn năm 2026 là Năm Lượng tử thể hiện quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược, kết nối tri thức toàn cầu.

Cuộc thi Hackathon không chỉ khởi động chuỗi hoạt động trọng điểm của Năm Lượng tử Gia Lai 2026 mà còn tạo môi trường để các tài năng trẻ nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ thực tiễn, tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, ươm tạo và thương mại hóa các ý tưởng, sản phẩm tiềm năng, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Điểm

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các đội sẽ làm việc với các chuyên gia quốc tế, tham gia các phiên cố vấn chuyên sâu và trình bày sản phẩm tại Demo Day. Thông qua chương trình VNQuantum Dealroom, các dự án tiềm năng sẽ được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư; những dự án xuất sắc tiếp tục được NIC và VNQuantum hỗ trợ ươm tạo đến hết năm 2026.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cũng đánh giá cao việc Gia Lai chủ động đăng cai Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và phối hợp với NIC, VNQuantum tổ chức cuộc thi. Theo nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đây không chỉ là một sân chơi công nghệ mà còn thể hiện khát vọng của Việt Nam trong việc chủ động tham gia các lĩnh vực công nghệ tiên phong, từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng từ cuộc thi sẽ xuất hiện những nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các sản phẩm lượng tử “Make by Vietnam”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.