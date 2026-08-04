Telegram bị xóa khỏi App Store toàn cầu không lý do

Việc Telegram biến mất khỏi App Store diễn ra trong bối cảnh nền tảng này đang hứng chịu làn sóng pháp lý dồn dập tại nhiều quốc gia.

Sáng 4-8 (giờ Việt Nam), cộng đồng công nghệ ghi nhận sự cố hy hữu khi ứng dụng nhắn tin Telegram đột ngột biến mất khỏi kho ứng dụng App Store của Apple trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ghi nhận thực tế cho thấy, những người dùng đã cài đặt ứng dụng Telegram từ trước vẫn có thể sử dụng các dịch vụ nhắn tin bình thường. Trong khi đó, trên nền tảng Android, ứng dụng này vẫn hiển thị và cho phép tải về bình thường từ cửa hàng Google Play Store.

Người dùng hiện chưa thể tìm thấy ứng dụng Telegram trên App Store toàn cầu.

Hiện tại, cả Apple lẫn Telegram đều chưa đưa ra thông cáo chính thức giải thích nguyên nhân. Giới quan sát nhận định đây có thể là một sự cố kỹ thuật tạm thời, hoặc là biện pháp gỡ bỏ nhằm đáp ứng các quy định pháp lý khắt khe. Trong quá khứ, Apple từng có lần ẩn hoặc xóa ứng dụng theo yêu cầu từ chính quyền bản địa, nhưng việc một nền tảng quy mô lớn như Telegram biến mất đồng loạt trên toàn cầu là điều hiếm khi xảy ra.

Vào năm 2018, Apple từng tạm thời gỡ Telegram khỏi App Store do lo ngại ứng dụng bị trục lợi để phát tán nội dung bất hợp pháp. Sau khi phía Telegram thắt chặt khâu kiểm duyệt theo yêu cầu, phần mềm đã được khôi phục trở lại.

Sự việc Telegram rời khỏi App Store diễn ra trong bối cảnh nền tảng này đang hứng chịu làn sóng pháp lý dồn dập tại nhiều quốc gia.

Mới đây nhất, ngày 30-7, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập Pavel Durov với cáo buộc không hợp tác gỡ bỏ các kênh thông tin tình báo. Cùng ngày, cơ quan quản lý an toàn mạng eSafety của Úc cũng đệ đơn kiện Telegram do chậm trễ trong việc xử lý các nội dung cổ xúy bạo lực cực đoan.

Phản ứng trước các cáo buộc trên, đại diện Telegram khẳng định nền tảng luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời cho biết đã chủ động xóa bỏ hàng nghìn cộng đồng vi phạm trong 7 tháng đầu năm 2026. Giới công nghệ hiện chờ đợi động thái tiếp theo từ Apple để làm rõ liệu đây là sự cố kỹ thuật hay một lệnh cấm trên hệ điều hành iOS.

Theo Anh Quân (TNO)