Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Telegram bị xóa khỏi App Store toàn cầu không lý do

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc Telegram biến mất khỏi App Store diễn ra trong bối cảnh nền tảng này đang hứng chịu làn sóng pháp lý dồn dập tại nhiều quốc gia.

Sáng 4-8 (giờ Việt Nam), cộng đồng công nghệ ghi nhận sự cố hy hữu khi ứng dụng nhắn tin Telegram đột ngột biến mất khỏi kho ứng dụng App Store của Apple trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ghi nhận thực tế cho thấy, những người dùng đã cài đặt ứng dụng Telegram từ trước vẫn có thể sử dụng các dịch vụ nhắn tin bình thường. Trong khi đó, trên nền tảng Android, ứng dụng này vẫn hiển thị và cho phép tải về bình thường từ cửa hàng Google Play Store.

Người dùng hiện chưa thể tìm thấy ứng dụng Telegram trên App Store toàn cầu.
Người dùng hiện chưa thể tìm thấy ứng dụng Telegram trên App Store toàn cầu.

Hiện tại, cả Apple lẫn Telegram đều chưa đưa ra thông cáo chính thức giải thích nguyên nhân. Giới quan sát nhận định đây có thể là một sự cố kỹ thuật tạm thời, hoặc là biện pháp gỡ bỏ nhằm đáp ứng các quy định pháp lý khắt khe. Trong quá khứ, Apple từng có lần ẩn hoặc xóa ứng dụng theo yêu cầu từ chính quyền bản địa, nhưng việc một nền tảng quy mô lớn như Telegram biến mất đồng loạt trên toàn cầu là điều hiếm khi xảy ra.

Vào năm 2018, Apple từng tạm thời gỡ Telegram khỏi App Store do lo ngại ứng dụng bị trục lợi để phát tán nội dung bất hợp pháp. Sau khi phía Telegram thắt chặt khâu kiểm duyệt theo yêu cầu, phần mềm đã được khôi phục trở lại.

Sự việc Telegram rời khỏi App Store diễn ra trong bối cảnh nền tảng này đang hứng chịu làn sóng pháp lý dồn dập tại nhiều quốc gia.

Mới đây nhất, ngày 30-7, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập Pavel Durov với cáo buộc không hợp tác gỡ bỏ các kênh thông tin tình báo. Cùng ngày, cơ quan quản lý an toàn mạng eSafety của Úc cũng đệ đơn kiện Telegram do chậm trễ trong việc xử lý các nội dung cổ xúy bạo lực cực đoan.

Phản ứng trước các cáo buộc trên, đại diện Telegram khẳng định nền tảng luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời cho biết đã chủ động xóa bỏ hàng nghìn cộng đồng vi phạm trong 7 tháng đầu năm 2026. Giới công nghệ hiện chờ đợi động thái tiếp theo từ Apple để làm rõ liệu đây là sự cố kỹ thuật hay một lệnh cấm trên hệ điều hành iOS.

Theo Anh Quân (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

viettel-gia-lai-dong-hanh-cung-khach-hang-chuyen-tu-2G-len-4G/5G

Viettel Gia Lai đồng hành cùng khách hàng chuyển từ 2G lên 4G/5G

Tin tức

(GLO)- Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng người dùng, mạng 2G tại Việt Nam dự kiến ngừng hoạt động hoàn toàn trong tháng 9 tới. Để bảo đảm việc liên lạc không bị gián đoạn, Viettel Gia Lai khuyến cáo và tích cực hỗ trợ khách hàng chủ động bật VoLTE, đổi sang SIM 4G hoặc eSIM

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32

Tin tức

(GLO)- Sáng 14-7, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Trung tâm Vật lý Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) tổ chức khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32 (VSOP 32).

null