Gia Lai: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề tài, dự án khoa học

(GLO)- Sáng 13-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị đã kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế hoạt động và nhanh chóng ổn định công tác sau hợp nhất. Hiện Liên hiệp Hội có 31 hội thành viên và 2 đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội đã phát hành 3 số Bản tin Khoa học và Kỹ thuật; duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử; phối hợp tổ chức hơn 20 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, thủy sản; đồng thời, tổ chức các lớp hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tra cứu thông tin và xử lý văn bản cho hội viên.

Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội tiếp tục được chú trọng với việc tham gia góp ý nhiều dự thảo nghị quyết, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội triển khai đúng tiến độ các dự án khoa học, trong đó có dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng tại xã Bình Phú và dự án nghiên cứu phục vụ phát triển du lịch.

Hội nghị tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Quang Tấn

Đơn vị cũng tích cực triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2026-2027. Đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã thu hút 150 mô hình, sản phẩm tham gia.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học, tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề tài, dự án khoa học được giao theo tiến độ.

Đồng thời, hoàn thành việc chấm, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và tuyên truyền, vận động tham gia Giải thưởng sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trên địa bàn…