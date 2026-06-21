Gia Lai: 149 đề tài dự thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Sáng 21-6, thông tin từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết: Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I đã tiếp nhận 152 đề tài dự thi sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ vào ngày 31-5.

Qua rà soát, có 149 đề tài đủ điều kiện tham gia, 3 đề tài không phù hợp với thể lệ cuộc thi. Các mô hình, sản phẩm dự thi sẽ được trưng bày và chấm thi chính thức trong 2 ngày (6 và 7-7). Ảnh minh họa: Trọng Lợi

Trong số các đề tài hợp lệ, lĩnh vực phần mềm tin học và chuyển đổi số chiếm số lượng nhiều nhất với 46 đề tài; tiếp đến là các giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế với 39 đề tài; đồ dùng dành cho học tập 29 đề tài; sản phẩm thân thiện với môi trường 27 đề tài; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 8 đề tài.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt trị giá 12 triệu đồng; 5 giải nhất, mỗi giải 9 triệu đồng; 10 giải nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 15 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 25 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Các mô hình, sản phẩm dự thi sẽ được trưng bày và chấm thi chính thức trong 2 ngày (6 và 7-7) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (684 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông).

Những đề tài đạt giải và có tiềm năng sẽ được Ban Tổ chức xem xét tuyển chọn tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 - 2026.