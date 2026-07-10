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Xã Đề Gi triển khai xây dựng mô hình “Xã hạt nhân số” và “Chợ số 4.0”

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NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Ngày 9-7, UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Xã hạt nhân số” và mô hình “Chợ số 4.0” trên địa bàn.

Việc triển khai các mô hình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Xã Đề Gi phấn đấu xây dựng mô hình “Xã hạt nhân số” trên nền tảng 5 trụ cột gồm: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mục tiêu hướng đến là đổi mới phương thức quản trị từ truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích số.

Triển khai các mô hình, xã Đề Gi đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt từ 98% trở lên; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 95% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% cán bộ, công chức được tập huấn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc; 90% người dân từ 14 tuổi trở lên được trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”.

Cùng với đó, xã Đề Gi triển khai mô hình “Chợ số 4.0” tại chợ Đồng Lâm và chợ Đề Gi nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại.

Mô hình hướng tới việc hỗ trợ tiểu thương ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, sử dụng mã QR thanh toán, ngân hàng số, ví điện tử; đồng thời, quảng bá sản phẩm OCOP, thủy sản, hải sản chế biến và các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên môi trường số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm.

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