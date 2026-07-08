Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội.

Cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

bp-sau-muoi-nam-100-02-56-17still054.png
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Long

Các cấp Hội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời, hưởng ứng hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Bình dân học vụ số; 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hiện Hội đang quản lý dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2.800 tỷ đồng với trên 42.000 hộ vay; Quỹ Đồng đội và nguồn vốn nội bộ đạt gần 100 tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp hỗ trợ xóa 89 nhà tạm, nhà dột nát, giúp 270 hộ hội viên thoát nghèo.

bp-sau-muoi-nam-100-03-04-04still055.png
Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Bảo Long

Đến nay, toàn tỉnh có 66 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 213 trang trại, hơn 4.300 gia trại và trên 1.000 hộ kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 11.000 lao động; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống hội viên.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia với hơn 1.500 bài dự thi, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

bp-sau-muoi-nam-100-03-06-07still057.png
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Mạnh Hùng yêu cầu cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Bảo Long

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử của Hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; huy động nguồn lực chăm lo hội viên, xóa nhà tạm, bảo vệ môi trường, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và phối hợp triển khai phong trào 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội cũng sẽ tăng cường hoạt động đối ngoại với Hội Cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Attapeu (Lào), góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

bp-sau-muoi-nam-100-03-11-12still056.png
Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Lai và Viettel tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Chiều 3-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Thời sự

(GLO)- Ngày 3-7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết: Đoàn công tác của UBND tỉnh, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với thân nhân gia đình để phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi (hy sinh tại Trường Sa).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thời sự

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Thời sự

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

Thời sự

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

null