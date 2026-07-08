Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội.

Cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Long

Các cấp Hội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời, hưởng ứng hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Bình dân học vụ số; 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hiện Hội đang quản lý dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2.800 tỷ đồng với trên 42.000 hộ vay; Quỹ Đồng đội và nguồn vốn nội bộ đạt gần 100 tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp hỗ trợ xóa 89 nhà tạm, nhà dột nát, giúp 270 hộ hội viên thoát nghèo.

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Bảo Long

Đến nay, toàn tỉnh có 66 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 213 trang trại, hơn 4.300 gia trại và trên 1.000 hộ kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 11.000 lao động; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống hội viên.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia với hơn 1.500 bài dự thi, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Mạnh Hùng yêu cầu cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Bảo Long

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử của Hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; huy động nguồn lực chăm lo hội viên, xóa nhà tạm, bảo vệ môi trường, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và phối hợp triển khai phong trào 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội cũng sẽ tăng cường hoạt động đối ngoại với Hội Cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Attapeu (Lào), góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026.