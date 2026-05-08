Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Bản lĩnh người lính

Ở tuổi 65, dù mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng, CCB Đinh Thị Lý - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lý Kình (xã Kbang) vẫn kiên trì điều hành doanh nghiệp (DN), duy trì hoạt động ổn định.

Sinh ra tại Quỳnh Lưu (tỉnh Ninh Bình), năm 1978 bà tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Tiểu đoàn Quân y (Sư đoàn 471, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi xuất ngũ năm 1986, bà theo chồng vào Kbang lập nghiệp và gắn bó đến nay.

Bà Đinh Thị Lý nhiều lần được tham dự các chương trình biểu dương của Hội Cựu chiến binh các cấp. Ảnh: NVCC

Khởi đầu từ cửa hàng tạp hóa nhỏ tại 464 Quang Trung (xã Kbang), khi tích lũy được vốn, bà chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng và từng bước khẳng định chỗ đứng. Năm 2014, bà thành lập Công ty TNHH một thành viên Lý Kình, hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

Nhờ đặt chữ “tâm” lên hàng đầu, DN phát triển ổn định, có thời điểm doanh thu đạt gần chục tỷ đồng mỗi năm; tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động và việc làm ổn định với mức lương 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bà thu hẹp một số lĩnh vực, tập trung duy trì hoạt động xây dựng để có thời gian điều trị. Dù vậy, doanh thu vẫn giữ mức 4 - 5 tỷ đồng/năm. Hành trình của bà cho thấy một thực tế rằng khó khăn không làm gián đoạn ý chí, mà buộc con người phải điều chỉnh để tiếp tục tiến lên.

Cùng với bà Lý, nữ CCB Lê Thị Nguyệt (khu phố Thiết Tràng, phường An Nhơn) cũng là điển hình về bản lĩnh vượt khó. Sinh năm 1965, bà nhập ngũ năm 1986, công tác tại đơn vị đào tạo lái xe thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 5 (Đà Nẵng). Xuất ngũ năm 1988, bà lập gia đình, vào TP Hồ Chí Minh khởi nghiệp với nghề sản xuất sắt thép.

Biến cố xảy ra năm 1991 khi chồng bà qua đời do tai nạn. Vượt qua mất mát, bà tiếp tục điều hành DN hoạt động ổn định. Năm 2005, bà trở về An Nhơn lập nghiệp với mong muốn đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, đến năm 2014, DN gặp khó khăn, thua lỗ và phá sản.

Không dừng lại ở thất bại, bà Nguyệt lựa chọn hướng đi mới với mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Từ chăn nuôi gà đẻ trứng quy mô lớn kết hợp sản xuất tinh dầu sả và phân bón vi sinh, bà từng bước tái thiết cơ nghiệp. Quy trình sản xuất được khép kín khi bã sả làm đệm lót sinh học cho chuồng trại, phân gà ủ với tro trấu, tro mía và chế phẩm sinh học để sản xuất phân bón cho 50 ha sả nguyên liệu và cung ứng ra thị trường.

“Hiện, mỗi năm DN chúng tôi - Công ty CP Công nghệ hữu cơ Thái An, có quy mô khoảng 50.000 gà mái và 10.000 gà trống, cung cấp khoảng 9 triệu quả trứng; sản xuất 1.000 tấn phân bón vi sinh. Doanh thu đạt gần 9 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Từ thất bại, tôi đã tạo dựng một mô hình sản xuất mới, phù hợp hơn với điều kiện thực tế” - bà Nguyệt chia sẻ.

Viết tiếp hành trình cống hiến giữa đời thường

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, 2 nữ CCB còn chú trọng tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng. Với bà Lê Thị Nguyệt, dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, bà vẫn duy trì hoạt động sản xuất để giữ việc làm cho người lao động. Hiện, công ty của bà tạo việc làm cho 40 lao động địa phương, với mức lương trung bình 6 triệu đồng/người/tháng cùng các chế độ đi kèm.

Cựu chiến binh Lê Thị Nguyệt thành lập hợp tác xã sản xuất nấm, tinh dầu sả tạo việc làm cho cựu chiến binh và lao động tại địa phương. Ảnh: Hồng Thương

Năm 2021, bà còn thành lập HTX Nông Công thương An Nhơn, triển khai sản xuất tinh dầu sả Java, nấm bào ngư, tạo việc làm cho thành viên và liên kết với 50 hộ dân trồng sả tại xã Tây Sơn. Lợi nhuận của HTX duy trì từ 200 triệu đồng - 300 triệu đồng/năm, góp phần ổn định thu nhập cho các thành viên.

Gắn bó gần 20 năm với DN của bà Nguyệt, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp) cho biết: Dù có thời điểm DN khó khăn, lợi nhuận thấp, bà Nguyệt vẫn đảm bảo chi trả lương, chế độ đầy đủ. Không chỉ vậy, bà còn hỗ trợ 30 triệu đồng để tôi xây nhà, thăm hỏi khi ốm đau. Những hành động này tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa DN và người lao động.

CCB Lê Thị Nguyệt hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh. Bà tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hằng năm dành khoảng 100 triệu đồng đóng góp các quỹ và hỗ trợ hoạt động tại địa phương. Bà còn ấp ủ xây dựng viện dưỡng lão dành cho CCB, người nghèo và người già neo đơn, đồng thời đang kết nối các CCB trong tỉnh để sớm hiện thực hóa mong muốn này.

Với bà Đinh Thị Lý, hoạt động thiện nguyện cũng được duy trì bền bỉ nhiều năm qua. Khi còn khỏe mạnh, mỗi năm bà dành hơn 100 triệu đồng từ lợi nhuận DN để hỗ trợ xây dựng công trình công cộng, tặng sinh kế cho người nghèo, đồng đội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Khi mắc bệnh, bà chuyển sang vận động các DN, nhà hảo tâm cùng chung tay, qua đó vẫn duy trì nguồn lực hơn 100 triệu đồng mỗi năm cho hoạt động an sinh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 123 DN do hội viên CCB điều hành, quản lý. Các DN không chỉ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội. Trong đó, những tấm gương như bà Đinh Thị Lý, bà Lê Thị Nguyệt là minh chứng rõ nét cho sự tiếp nối phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời bình”. Chủ tịch Hội CCB tỉnh

PHẠM MẠNH HÙNG

Năm 2022, sau nhiều lần điều trị tại TTYT Kbang, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, bà đã cùng các nhà hảo tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Hải Lý, triển khai mô hình “Bếp ăn tập thể”. Mỗi sáng Chủ nhật, nhóm nấu hàng trăm suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân. “Dù ốm đau nhưng ngoài kia vẫn có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Còn sống ngày nào, tôi vẫn tiếp tục làm thiện nguyện” - bà Lý nói.

Ông Đinh Văn Hrach, Chủ tịch lâm thời Hội CTĐ xã Kbang, cho hay không chỉ được người dân quý mến, nữ CCB Đinh Thị Lý còn nhiều lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CTĐ các cấp biểu dương vì thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Hành trình của những nữ CCB cho thấy ý chí người lính trong chiến tranh được chuyển hóa thành bản lĩnh trong lao động và trách nhiệm với cộng đồng. Dù đối mặt bệnh tật, mất mát hay thất bại, họ vẫn bền bỉ đứng dậy, tiếp tục cống hiến, làm sáng lên hình ảnh người lính Cụ Hồ giữa đời thường bằng những giá trị bền lâu, lan tỏa.