Gia Lai tuyên dương 105 nữ cựu chiến binh tiêu biểu giai đoạn 2020-2025

(GLO)-Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), ngày 17-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nữ CCB trong toàn tỉnh.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có hơn 68 nghìn hội viên, trong đó gần 8,5 nghìn hội viên nữ đang sinh hoạt tại 144 hội cơ sở và 2.731 chi hội.

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội CCB tỉnh-tặng hoa tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Phúc. Ảnh: Thảo Khuy

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nữ CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, xóa bỏ tập tục lạc hậu.

Trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững”, nhiều nữ CCB đã phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hội viên. Toàn tỉnh hiện có 106 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác, 456 trang trại, 4.582 gia trại và 3.442 hộ kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 22 nghìn lao động. Trong đó, nhiều nữ CCB không chỉ tích cực lao động sản xuất mà còn mạnh dạn làm chủ mô hình kinh tế, khẳng định vai trò trên mặt trận phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, nữ CCB trong tỉnh còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như “CCB gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với tinh thần trách nhiệm, nghị lực và ý chí vươn lên, đội ngũ nữ CCB tỉnh nhà ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội, tiếp tục tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Mạnh Hùng tuyên dương các nữ CCB tiêu biểu. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 105 nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025; đồng thời tặng hoa tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các nữ cựu chiến binh tiêu biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Thảo Khuy

Tại hội nghị, các đại biểu còn tham gia giao lưu, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, lao động và công tác, lan tỏa tinh thần “trung hậu-đảm đang-kiên cường” của người phụ nữ Việt Nam hôm nay.