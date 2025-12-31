Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Đông

MINH QUÂN
(GLO)- Chiều 31-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Đông.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua 65 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nội vụ, quốc phòng, an ninh, trong đó có nhiều chính sách liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm năm 2026.

img-3431.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Nhật Trường

Cử tri xã Phù Mỹ Đông đánh giá các nghị quyết thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong những năm đến.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng cần tăng cường giải pháp phòng - chống dịch tả heo châu Phi, hạn chế thiệt thòi cho người chăn nuôi; triển khai nhanh chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có việc hỗ trợ các hộ có diện tích rừng sản xuất bị thiệt hại sau bão số 13. Quan tâm quy hoạch điểm mỏ cát trên địa bàn, tạo nguồn thu cho xã và giải quyết nhu cầu cát xây dựng của người dân địa phương. Tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng sử dụng xung điện, xiếc máy đánh bắt thủy sản trái phép ở đầm Trà Ổ có dấu hiệu gia tăng...

Cử tri cũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện, trả lại mặt bằng đường giao thông sau khi thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt tại địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan cho các khu dân cư.

img-3476.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định đa số các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của địa phương; yêu cầu chính quyền xã Phù Mỹ Đông khẩn trương làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh xã Phù Mỹ Đông được tỉnh xác định là khu vực trọng điểm, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế cho tỉnh trong 5 năm tới. Trên địa bàn xã, nhiều công trình, dự án trọng điểm về sản xuất công nghiệp, hạ tầng giao thông, cảng biển được đầu tư; mong muốn cử tri, nhân dân xã Phù Mỹ Đông đồng thuận cao để tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để xã Phù Mỹ Đông "cất cánh" và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

