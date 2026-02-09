100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

(GLO)- Tối 8-2, tại Hội trường Tổ dân phố 6 Ia Kring, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cử tri Tổ dân phố 6 Ia Kring.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, góp phần bảo đảm quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử diễn ra dân chủ, khách quan, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng quy trình của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; thông qua tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Hội nghị cũng công bố danh sách và tiểu sử tóm tắt của các nhân sự được giới thiệu ứng cử, gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Nguyễn Xuân Hòa - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Pleiku, ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku; Dương Thị Kiều Trang - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hội Phú, ứng cử đại biểu HĐND phường Hội Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét về từng ứng cử viên. Cử tri cũng bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Cử tri biểu quyết tín nhiệm, thống nhất giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Huy Toàn

Kết quả lấy ý kiến, 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết tín nhiệm, thống nhất giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và các nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo danh sách.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với cá nhân và các ứng cử viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao; bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, sâu sát cơ sở, phát huy trách nhiệm người đại biểu dân cử, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.