Gia Lai: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sáng 9-2, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Hội Báo Xuân với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo các ban chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bội Ngọc

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).

Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đức Thụy

Hội Báo Xuân diễn ra từ ngày 9 đến 12-2-2026 (từ ngày 22 đến 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn). Tại đây trưng bày, giới thiệu khoảng 300 ấn phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 của các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh bạn; bao gồm báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, bản tin cùng các sản phẩm phát thanh - truyền hình.

Các đại biểu tham quan Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bội Ngọc

Thông qua Hội Báo Xuân, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân; góp phần cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không gian “Tết xưa” trong gian hàng báo xuân của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Hoài Thương

Trong khuôn khổ Hội Báo Xuân, Ban Tổ chức đã bình chọn và trao giải “Trang bìa Xuân đẹp” cho các bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Kết quả: Giải A: Tạp chí Văn nghệ Gia Lai (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai); Giải B: Đặc san Người làm báo Gia Lai (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai); Giải C: Bản tin Văn hóa và Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai); Giải Khuyến khích: Bản tin Thông báo nội bộ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) và Bản tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai).

Ban Tổ chức trao giải “Trang bìa Xuân đẹp” cho bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Ảnh: Bội Ngọc

Kết thúc Hội Báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh sẽ trao tặng các ấn phẩm cho một số đồn biên phòng, thư viện, nhà văn hóa các xã và khu vực hải đảo trong tỉnh.

Cùng ngày, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cũng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Chí

Hội Báo Xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trưng bày 120 ấn phẩm báo Trung ương, ngành và 34 ấn phẩm báo địa phương, với hơn 500 số báo được biên tập công phu, hình thức phong phú, màu sắc ấn tượng. Nội dung các ấn phẩm đa dạng, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương; nhiều bài viết, hình ảnh chất lượng cao, thu hút đông đảo bạn đọc.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày ấn phẩm Xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Chí

Hội Báo Xuân phục vụ bạn đọc từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày, từ ngày 9 đến 12-2 tại đường Anh Hùng Núp - Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Sau thời gian này, các ấn phẩm sẽ được chuyển về phục vụ tại Thư viện Pleiku (số 30 Phạm Văn Đồng, phường Pleiku) đến hết ngày 26-2.

* Một số hoạt động tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026:

Quầy hàng Ông đồ-Đầu năm xin chữ tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 (Trung tâm Hội nghị tỉnh). Ảnh: Bội Ngọc

“Sạp báo Tuổi trẻ” tái hiện hoạt động của báo chí thời bao cấp tại Hội Báo Xuân 2026 (Trung tâm Hội nghị tỉnh). Ảnh: Đức Thụy

Không gian “Tết xưa” của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (Trung tâm Hội nghị tỉnh). Ảnh: Đức Thụy

Giới thiệu về không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Chí

Cán bộ, chiến sĩ tham quan Hội Báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 (Quảng trường Đại Đoàn Kết). Ảnh: Minh Chí