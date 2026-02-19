Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết tại các công trình giao thông trọng điểm

(GLO)- Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, chiều 19-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị thi công các công trình giao thông trọng điểm.

Đoàn công tác tặng quà Tết cho Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các địa phương trong vùng dự án.

Tại công trường thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn rất phấn khởi khi được biết Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cùng các nhà thầu đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của tỉnh về việc thi công xuyên Tết, với khối lượng thực hiện mỗi ngày qua trên dưới 17.000 m3 đất đắp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng quà Tết cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco. Ảnh: Trung Nghĩa

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chia sẻ trước những thiệt thòi của cán bộ, công nhân khi phải làm việc trên công trường trong dịp Tết. Đồng chí chúc Tết, tặng quà động viên cán bộ, công nhân các đơn vị trong liên danh thi công, bao gồm: Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà Tết cho Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Ảnh: Trung Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, hoàn thành trong tháng 6-2026 để có thể khai thác thương mại trong tháng 7-2026; kịp phục vụ các sự kiện quan trọng trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà thầu tiếp tục thi công đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả; phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời hạn tỉnh giao; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đoàn công tác tặng quà Tết cho các đơn vị thi công Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Trung Nghĩa

Cũng trong chiều 19-2, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà Tết, động viên các đơn vị thi công Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Nêu rõ dự án giao thông trọng điểm này đóng vai trò kết nối đông và tây Gia Lai, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng và lợi thế của tỉnh cũng như tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực và thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ đầu năm, đáp ứng niềm mong đợi của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh.