Tập trung gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Sáng 11-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chủ trì cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các xã, phường đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án giao thông trọng điểm đang triển khai thi công.

Cụ thể gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn từ quốc lộ 1D - quốc lộ 19 mới; tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT 639), kết nối với cảng Đề Gi.

Theo đánh giá chung, công tác chỉ đạo, điều hành triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án giao thông trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền các địa phương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, tiến độ thi công từng dự án đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát đang dồn lực để khẩn trương thi công.

Hiện các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu, bố trí 10 mũi thi công đắp đất nền đường. Các nhà thầu tập trung thi công “3 ca, 4 kíp”, khối lượng đắp đất nền đường đạt khoảng 2 triệu m3.

Để sớm hoàn thành công trình, đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã phát động phong trào thi đua 150 ngày đêm thi công hoàn thành đúng kế hoạch, cam kết đảm bảo đến tháng 7-2026 đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Đại diện nhà thầu báo cáo tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong triển khai từng dự án trọng điểm. Đồng thời, cam kết các mốc thời gian hoàn thành thi công đối với từng dự án trọng điểm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, chính quyền các địa phương phải cùng vào cuộc quyết liệt, khẩn trương.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, yêu cầu các đơn vị thi công huy động thêm nhân lực, phương tiện cơ giới, máy móc, đảm bảo thi công “3 ca, 4 kíp”; đồng thời, thi công liên tục xuyên Tết Bính Ngọ 2026 để đảm bảo đến tháng 7-2026 phải hoàn thành đưa vào khai thác tuyến đường băng này.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại công trình; yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tích cực vào cuộc để thúc đẩy nhanh tiến độ của từng dự án trọng điểm.

Cùng với việc thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình, các đơn vị thi công phải đảm bảo vệ sinh trên công trường, đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông. Đặc biệt lưu ý các đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển vật liệu thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Từng dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Riêng đối với Dự án đường cất hạ cánh số 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách đường hàng không đến tỉnh.

Đặc biệt năm 2026, Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với hàng trăm sự kiện hấp dẫn, hứa hẹn thu hút lượng du khách rất lớn đến tỉnh. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án, nhà thầu cùng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để sớm thi công hoàn thành công trình.