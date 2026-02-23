Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 23-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết tập thể viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Kim Kha - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Tỉnh ủy.

a5-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-cho-lanh-dao-don-vi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 6 từ trái sang) tặng quà Tết cho tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi thăm, chúc Tết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác đã nghe Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh báo cáo về tình hình hoạt động, nhân sự, cơ sở vật chất của đơn vị sau khi thực hiện hợp nhất các cơ quan báo chí trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ).

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, sau hợp nhất (ngày 1-7-2025) đến nay, đơn vị đã nhanh chóng bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai kịp thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2025, đơn vị đã tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của tỉnh như: việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đại hội đảng bộ các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thông tin kịp thời tình hình diễn biến, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và các đợt lũ lụt lớn vào cuối năm 2025…

a1-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tham-hoi-can-bo-vien-chuc-nguoi-lao-dong-bao.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) thăm Phòng Thời sự của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân lực để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

a2-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tham-phong-studio-cua-bao.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) thăm phòng Studio của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Gửi lời chúc mừng năm mới với khí thế mới tới toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai là cơ quan thông tin, truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng của tỉnh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới, tập thể đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ; không ngừng đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số và các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trở thành cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.

a4-bi-thu-tinh-uy-chuc-tet-tap-the-bao-va-phat-thanh-va-truyen-hinh.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chúc Tết viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; góp phần tạo đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu đội ngũ viên chức, người lao động của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”; phát huy tốt vai trò là cầu nối gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân; qua đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

a6-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-chup-anh-luu-niem-cung-lanh-dao-bao.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cần bám sát mọi hoạt động của tỉnh để tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng, đảm bảo mọi thông tin được truyền tải đến người dân một cách chân thật, kịp thời, đúng và trúng.

Thay mặt đơn vị, Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh bày tỏ niềm trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của đồng chí Thái Đại Ngọc và các thành viên trong đoàn công tác; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực tạo nên những bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo tỉnh và nhân dân.

