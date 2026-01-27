Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền

(GLO)- Chiều 27-1, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức hội nghị Viên chức và người lao động năm 2026. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng các đồng chí Phó Tổng Biên tập đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2025 là năm đầu tiên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo Đề án sáp nhập cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trong năm, trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của các cấp, Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã hoàn thành tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên 4 loại hình báo chí. Trong đó, tập trung tuyên truyền hoạt động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội XIV của Đảng; công tác phòng - chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của nhân dân; có tác phẩm đạt giải ở các cuộc thi, như: Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Liên hoan truyền hình toàn quốc…

Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Từ ngày 1-7 đến 31-12-2025, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã xuất bản 201 kỳ báo in, phát hành 1.379.289 bản; báo ảnh 30 kỳ, phát hành 70.800 bản; thực hiện trên 2.880 giờ phát thanh; thực hiện trên 3.060 giờ phát sóng truyền hình.

Kênh truyền hình GTV chuẩn HD được phát sóng trên vệ tinh Vinasat-2; hạ tầng truyền dẫn kỹ thuật số mặt đất của VTV và SDTV; đồng thời phát trực tuyến trên website gialaitv.vn và trên các hệ thống truyền dẫn khác.

Năm 2025, Báo điện tử xuất bản 36.220 tin, bài, clip với gần 50,6 triệu lượt truy cập; Fanpage Báo Gia Lai điện tử gần 84.000 lượt theo dõi; Youtube Báo Gia Lai gần 6.000 lượt theo dõi; Zalo Official Báo và PT-TH Gia Lai hơn 20.600 lượt quan tâm.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025, xếp loại tốt trong khối báo địa phương.

Đảng ủy, Ban Biên tập đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, rà soát và ban hành Quy chế làm việc của cơ quan theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Ban Biên tập, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

2 tập thể thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Ảnh: Đức Thụy

Phát động phong trào thi đua năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh nêu rõ: Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, cơ quan tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy.

Do đó, đề nghị các chi bộ, phòng, Chi đoàn xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả phong trào thi đua năm 2026.

8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2024 đến năm 2025 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức.

"Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí và nền tảng mạng xã hội theo hướng chuyên sâu, hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; thi đua xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp" - đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh.

Tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2025. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, 2 tập thể thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2024 đến năm 2025 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng tặng giấy khen cho 2 tập thể và 47 cá nhân có thành tích tốt, tiêu biểu trong công tác năm 2025.