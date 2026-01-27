Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt giải A, Giải Báo chí viết về ngành Cao su

Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thiên Thanh

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau 1 năm phát động, Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ V - năm 2025, Ban tổ chức đã nhận được 162 tác phẩm dự thi của các báo đài Trung ương và địa phương. So với 4 lần tổ chức trước, năm 2025, số lượng tác phẩm tham gia dự thi nhiều hơn, đề tài phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện. Cụ thể, nhiều cơ quan báo chí đã đầu tư công sức, trí tuệ kết hợp nhiều loại hình báo đa phương tiện, truyền tải thông điệp hấp dẫn đến bạn đọc. Các cơ quan báo chí có tác phẩm xuất sắc, được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức, được bạn đọc và Ban giám khảo đánh giá cao như: Phóng sự “VRG xây dựng thương hiệu từ giá trị bền vững” (8 kỳ) của Báo Công an Nhân dân; phóng sự: “96 năm ngành Cao su Việt Nam vững bước, vươn mình cùng thời đại” (6 kỳ) của Báo Tiền Phong; phóng sự: “Công nghệ kiến tạo màu xanh cao su” (5 kỳ) của Báo Nông nghiệp & Môi trường; phóng sự “Người Tây Nguyên đổi đời nhờ cao su” (4 kỳ) của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Quang cảnh buổi trao giải. Ảnh: Thiên Thanh

Qua vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo đã quyết định trao 1 Đặc biệt, 6 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã xuất sắc đạt giải A với tác phẩm 4 kỳ đăng trên Báo điện tử “Người Tây Nguyên đổi đời nhờ cao su” của Nhóm tác giả Hoàng Dũng-Vĩnh Hoàng, H’ Tuyết. Tác phẩm đã tập trung phản ánh những đổi thay to lớn do cây cao su mang lại trên địa bàn Tây Nguyên. Cây cao su không chỉ làm thay đổi tư duy canh tác “phát, đốt, chọc, tỉa” của một bộ phận người dân tộc thiểu số mà còn giúp họ tiếp thu khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thông qua việc làm công nhân cao su cho các đơn vị hoặc trồng cao su tiểu điền. Trên địa bàn Tây Nguyên, nhờ vai trò của các doanh nghiệp, cây cao su đến đâu là cơ sở hạ tầng đến đó; không chỉ thế, các đơn vị đã tuyển chọn hàng chục ngàn lao động vào làm việc, giúp họ có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Loạt bài được xây dựng theo trục không gian thời gian đi từ quá khứ đến hiện tại, thể hiện bằng loại hình báo chí đa phương tiện Emagazine nên để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc.

Nhà báo Vĩnh Hoàng (đứng đầu từ bên phải), thay mặt nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận giải A. Ảnh: Thiên Thanh

Đây là lần thứ 2 Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tham dự giải Báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam. Trước đó, năm 2024, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng đạt giải B với tác phẩm “Ấm no theo những vườn cao su” của nhóm tác giả: Vĩnh Hoàng-Nguyễn Diệp, Huỳnh My.

Tại buổi trao giải, Ban Tổ chức đã phát động giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ VI- năm 2026. Theo đó, tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung, hình thức không vi phạm luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và quy định trong điều lệ giải. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cấp phép.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thiên Thanh

Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân ở các cơ quan báo chí, thông tấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động của đơn vị, trong đó có nhà báo Vĩnh Hoàng - phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.