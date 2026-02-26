Bệnh viện Bình Định tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Chiều 26-2, Bệnh viện Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống của ngành Y tế và gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc người dân.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 71 năm xây dựng và phát triển của ngành Y tế Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ ngành Y tế (27/2/1955).

Tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bình Định ôn lại truyền thống 71 năm xây dựng và phát triển của ngành Y tế Việt Nam. Ảnh: Nhật Trường

Trải qua hơn 7 thập kỷ, cùng với đội ngũ thầy thuốc cả nước, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bình Định luôn nêu cao tinh thần “Lương y như từ mẫu”; không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, tận tâm với người bệnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năng lực chuyên môn của Bệnh viện ngày càng được khẳng định, nhất là làm chủ nhiều kỹ thuật khó và xử trí thành công các ca bệnh nặng ngay tại địa phương. Điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn giảm tải hiệu quả cho tuyến trên.

Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng cải tiến quy trình chuyên môn, đầu tư trang thiết bị y tế; nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ ứng dụng chuyển đổi số.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn tặng hoa chúc mừng tập thể Bệnh viện Bình Định. Ảnh: Nhật Trường

Năm 2026, Bệnh viện Bình Định tập trung cải thiện các mặt thiết yếu trong công tác chuyên môn, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bệnh viện Bình Định tặng hoa cho các y bác sĩ. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng nền nếp làm việc chính quy, chuyên môn hóa cao; tăng cường chuyển đổi số với việc đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám - chữa bệnh của nhân dân.