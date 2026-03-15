Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

* Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1 (khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) cùng các đại biểu và cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Văn Vỹ

Không khí tại khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, công tác bầu cử đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong cuộc bầu cử lần này, phường Bồng Sơn thành lập 9 ban bầu cử và 21 tổ bầu cử, 21 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai chu đáo, bài bản. Phường Bồng Sơn huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực bỏ phiếu để hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

* Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, đơn vị bầu cử số 3, phường An Khê.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường An Khê. Ảnh: Thế Huynh

Khu vực bỏ phiếu số 5, đơn vị bầu cử số 3, phường An Khê gồm tổ dân phố 1 An Phú, tổ dân phố 2 An Phú và tổ dân phố 3 An Phú với hơn 3.000 cử tri.

Toàn phường An Khê được chia thành 8 đơn vị bầu cử phường và 2 đơn vị bầu cử đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn với tổng số 16 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, đơn vị bầu cử số 3, phường An Khê. Ảnh: Thế Huynh

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, tạo điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

* Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn; cùng đông đảo cử tri địa phương thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Khu vực bỏ phiếu số 18 có 2.976 cử tri tham gia bầu cử. Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Trước ngày bầu cử, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác bầu cử; niêm yết công khai danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn. Ảnh: Nguyễn Trường

* Đến dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Klot Pok và Kon Kring, xã Vĩnh Thạnh) có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (phải) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Dũng

Toàn xã Vĩnh Thạnh có 6.979 cử tri tham gia bầu cử. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri xã Vĩnh Thạnh đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo; cờ hoa, băng rôn được trang trí trang trọng, tạo không khí phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân.

* Cũng trong sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 24 (thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước), đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc bầu cử.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung chứng kiến quy trình kiểm tra hòm phiếu sau lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 24 (thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước). Ảnh: Minh Hoàng

Thôn Huỳnh Mai có 1.101 cử tri; toàn xã Tuy Phước có 54.976 cử tri, 9 đơn vị bầu cử, 32 khu vực bỏ phiếu. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri đã bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nhờ được tập huấn nghiệp vụ kỹ càng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thành viên các tổ bầu cử hướng dẫn tốt cho cử tri trong quá trình bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 2 dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Quy Nhơn Tây.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 2 từ phải qua) và các cử tri thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử. Ảnh: Phan Tuấn

Ngay sau lễ khai mạc và kiểm tra hòm phiếu theo quy định, 2.611 cử tri của 2 khu phố 3 và 4, phường Quy Nhơn Tây đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 2, phường Quy Nhơn Tây bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phan Tuấn

Không khí tại điểm bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi, đảm bảo an ninh, trật tự, đúng luật. Các thành viên tổ bầu cử làm việc tận tình, chu đáo, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo luật định.

* Đến dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 31, phường Quy Nhơn Nam có đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn (thứ 2 từ phải sang) tham dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 31, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Hoàng Vũ

Khu vực bỏ phiếu số 31, phường Quy Nhơn Nam có 1.368 cử tri tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mỗi lá phiếu bầu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai của đất nước.

* Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Kông Chro.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Kông Chro. Ảnh: Phương Liên

Khu vực bỏ phiếu số 1 (làng Ktoh, xã Kông Chro) có 847 cử tri, trong đó cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36%. Công tác chuẩn bị bầu cử được địa phương triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Cử tri địa phương tin tưởng những đại biểu được lựa chọn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; góp phần xây dựng địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

* Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Ayun Pa.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Ayun Pa. Ảnh: Nguyễn Sang

Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân các tổ dân phố 14, 15, 16, 17, phường Ayun Pa đã tiến hành bỏ phiếu. Tại đây, cử tri bày tỏ kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ có đủ năng lực, tâm huyết, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và các đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; công tác bầu cử tại địa phương diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo các quy định của pháp luật.

* Dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Ia Krái có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Ia Krái. Ảnh: Huy Bắc

Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sang, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri xã Ia Krái đã đến khu vực bỏ phiếu để sẵn sàng tham gia bầu cử.

Toàn xã Ia Krái có gần 19.000 cử tri. Mỗi lá phiếu mang theo niềm tin và kỳ vọng lớn lao của người dân vào việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

* Đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16 (gồm tổ 1 và tổ 2, Trà Đa, phường Pleiku). Khu vực bỏ phiếu số 16 có 1.534 cử tri.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải trực tiếp bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Pleiku. Ảnh: Duy Linh

* Đến dự và trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Phú Túc có đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang (thứ ba từ trái sang) dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Phú Túc. Ảnh: Văn Chi

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu, cử tri xã Phú Túc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với nghĩa vụ của mình. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, cử tri đã nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách, tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên. Mục tiêu là lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài để đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

* Đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự lễ khai mạc bầu cử tại khu phố Mỹ An 2 (phường Hoài Nhơn) và kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 (khu phố Tân Thành 1, phường Hoài Nhơn Bắc). Ảnh: Phi Long

Khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Nhơn có 1.270 cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu số 14 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngoài việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri còn bầu chọn 23 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong không khí vui tươi, dân chủ và đầy trách nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và cử tri địa phương đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Cũng trong sáng nay, qua kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Bắc, đồng chí Lâm Hải Giang ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử phường. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ trong ngày hội của toàn dân.

* Trong không khí phấn khởi của “Ngày hội non sông”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 (xã Kbang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bỏ phiếu bầu cử tại xã Kbang. Ảnh: Hữu Nở

Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm thôn 10 và làng Hợp, với tổng số 1.428 cử tri. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo xã Kbang động viên cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

* Đồng chí Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến dự lễ khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10, thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại đây, nhiều cử tri bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho nhân dân; đồng thời tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

* Dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, thôn 2, xã Chư Păh có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, thôn 2, xã Chư Păh. Ảnh: Bùi Đại

Kỳ bầu cử lần này xã Chư Păh có 6 đơn vị bầu cử, 17 khu vực bỏ phiếu với trên 13.000 cử tri, bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI trên tổng số 5 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 7 ứng cử viên và 23 đại biểu HĐND xã trên tổng số 40 ứng cử viên. Công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

* Dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử số 1 (thôn An Lạc Đông 1, xã Phù Mỹ) có đồng chí Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh trò chuyện với cử tri tại khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử số 1 (thôn An Lạc Đông 1, xã Phù Mỹ). Ảnh: Cảnh Dinh

Xã Phù Mỹ có 20 khu vực bỏ phiếu, được chia thành 7 đơn vị bầu cử. Riêng tại đơn vị bầu cử số 1, thôn An Lạc Đông 1 có 1.632 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, xã đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, tổ dân phố 3, xã Mang Yang.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, xã Mang Yang. Ảnh: Ngọc Kim

Tại lễ khai mạc, cử tri được phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn các bước bỏ phiếu và chứng kiến việc kiểm tra, niêm phong thùng phiếu nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và an toàn trong công tác bầu cử.

Các cử tri đã tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân với niềm tin cuộc bầu cử thành công rực rỡ; quê hương, đất nước tiếp tục phát triển, giàu mạnh.

* Cũng trong sáng nay, tại Nhà Văn hóa Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất), tổ bầu cử số 15 đã tổ chức khai mạc bầu cử.

Tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15 có 765 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động thuộc các cơ quan Binh đoàn 15, Lữ đoàn 280, Xưởng 340 (Quân khu 5), Bệnh viện Quân y 15, Trường Cao đẳng nghề số 21 cùng các doanh nghiệp thuộc Binh đoàn 15. Các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí trang nghiêm, dân chủ và trách nhiệm.

Các cử tri tiến hành bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 15. Ảnh: Thanh Quý

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Binh đoàn 15 đã thành lập 5 khu vực bỏ phiếu riêng với hơn 3.000 cử tri; đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức 116 điểm bầu cử với hơn 12.000 cử tri. Binh đoàn cũng đã tổ chức hiệp thương, giới thiệu 5 cán bộ, người lao động tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị và tổ bầu cử; cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, góp phần vào thành công của ngày hội trọng đại của toàn dân.