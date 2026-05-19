Tọa đàm kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 19-5, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trong không khí trang trọng, cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị cùng ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung làm rõ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về thượng tôn pháp luật, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời nhấn mạnh phẩm chất đạo đức của người cán bộ như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và trách nhiệm nêu gương trong thực thi công vụ.

Từ những nội dung trao đổi, cán bộ, kiểm sát viên liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ chuyên môn, nhất là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng đội ngũ kiểm sát viên bản lĩnh, công tâm, khách quan; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.