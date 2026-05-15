Xã Chư A Thai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Phần thi thuyết trình đạt giải nhất tại hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi xã Chư A Thai năm 2026 có 10 đội thi với 40 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng trong toàn xã.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung các phần thi bám sát vào việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban tổ chức trao giải phụ cho các thí sinh xuất sắc nhất tại 3 phần thi. Ảnh: Vũ Chi

Trải qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và 3 giải phụ dành cho các thí sinh xuất sắc nhất ở từng phần thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi mang số báo danh 07 (Đảng bộ các cơ quan Đảng, Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoa Sen, Chi bộ thôn Plei Pông); giải nhì thuộc về đội thi số báo danh 10 (Chi bộ Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, Chi bộ thôn Plei Tăng B, Chi bộ thôn Tân Điệp 1 và Chi bộ thôn Nam Hà)

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên; từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi số báo danh 07. Ảnh: Vũ Chi

Thông qua hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.