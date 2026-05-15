Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Chư A Thai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-5, Đảng ủy xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

phan-thi-dat-giai-thuyet-trinh-hay-nhat-tai-hoi-thi-anh-vu-chi.jpg
Phần thi thuyết trình đạt giải nhất tại hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi xã Chư A Thai năm 2026 có 10 đội thi với 40 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng trong toàn xã.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung các phần thi bám sát vào việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

gen-h-z7828265841771-462c36064d7cc32164e1dc90b61e86fb.jpg
Ban tổ chức trao giải phụ cho các thí sinh xuất sắc nhất tại 3 phần thi. Ảnh: Vũ Chi

Trải qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và 3 giải phụ dành cho các thí sinh xuất sắc nhất ở từng phần thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi mang số báo danh 07 (Đảng bộ các cơ quan Đảng, Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoa Sen, Chi bộ thôn Plei Pông); giải nhì thuộc về đội thi số báo danh 10 (Chi bộ Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, Chi bộ thôn Plei Tăng B, Chi bộ thôn Tân Điệp 1 và Chi bộ thôn Nam Hà)

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên; từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

gen-h-122.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi số báo danh 07. Ảnh: Vũ Chi

Thông qua hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Chính trị

(GLO)- Sáng 12-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

null