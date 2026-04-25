Trung đoàn 925 tổ chức hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ

(GLO)- Ngày 24-4, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức thành công hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Tham gia hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ có 14 thí sinh là cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu đại diện cho các đơn vị trong toàn Trung đoàn.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: thi kiến thức, thi kỹ năng công tác đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Nội dung thi tập trung vào nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn; kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động đoàn, xử lý tình huống trong thực tiễn; khả năng tuyên truyền, thuyết trình, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Trung đoàn 925 khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. Ảnh: H.P

Hội thi là dịp để Trung đoàn 925 đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ; qua đó rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị thời gian tới.

Qua đánh giá của Ban giám khảo hội thi, có 12/14 thí sinh đạt loại giỏi. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các cá nhân xuất sắc; đồng thời lựa chọn cán bộ đoàn tiêu biểu tham gia hội thi cấp Sư đoàn năm 2026.