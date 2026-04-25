Trung đoàn 925 tổ chức hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ

HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 24-4, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tổ chức thành công hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Tham gia hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ có 14 thí sinh là cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu đại diện cho các đơn vị trong toàn Trung đoàn.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: thi kiến thức, thi kỹ năng công tác đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Nội dung thi tập trung vào nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn; kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động đoàn, xử lý tình huống trong thực tiễn; khả năng tuyên truyền, thuyết trình, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Trung đoàn 925 khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. Ảnh: H.P

Hội thi là dịp để Trung đoàn 925 đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ; qua đó rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị thời gian tới.

Qua đánh giá của Ban giám khảo hội thi, có 12/14 thí sinh đạt loại giỏi. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các cá nhân xuất sắc; đồng thời lựa chọn cán bộ đoàn tiêu biểu tham gia hội thi cấp Sư đoàn năm 2026.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

