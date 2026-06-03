Gia Lai: 80 học viên đối tượng 3 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Dự và phát biểu khai mạc có Thượng tá Nguyễn Thế Nam, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ thuộc đối tượng 3 theo quy định tại Nghị định số 13/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 3 đến 18-6), các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 96 tiết với các chuyên đề trọng tâm như: Chiến lược quốc phòng, an ninh của một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng và công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự cố hóa chất, phóng xạ, môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, học viên còn được nghiên cứu các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; những nội dung cơ bản của các luật liên quan như: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Ngoài ra, học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và nhận thức.

Phát biểu khai mạc lớp học, Thượng tá Nguyễn Thế Nam nhấn mạnh: Đây là dịp để đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3 cập nhật những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên từng cương vị công tác, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.