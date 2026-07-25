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“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

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MINH NHẬT MINH NHẬT CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Giữa tháng 7-2026, Đội Thanh niên tình nguyện “Hành quân xanh” gồm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại xã Ia Dom.

Tại đây, các ĐVTN hỗ trợ người dân làm căn cước, kích hoạt tài khoản VNeID; phối hợp rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai...

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Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh” ở xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh - cho biết: Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 133 tổ chuyển đổi số cộng đồng và tiếp tục xây dựng 133 đội thanh niên xung kích “Vì nhân dân phục vụ”, với sự tham gia của lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và ĐVTN địa phương.

Các đội hình này thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trở thành lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ Công an tỉnh tại cơ sở.

Bên cạnh hoạt động chuyển đổi số, đội tình nguyện còn hỗ trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng 7 trụ sở Công an các xã biên giới; trao tặng 100 cây xanh cho Đoàn xã Ia Dom…

Ngày 21-7, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Quỹ Lá Xanh (tỉnh Hưng Yên) tổ chức chương trình “Hành quân xanh - Tháng 7 tri ân” tại xã Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Đoàn công tác trao kinh phí phụng dưỡng quý III trị giá 7 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hưng (SN 1932, thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quang) và tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng) cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã.

Ông Lê Văn Mùi - con trai mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hưng - chia sẻ: “Gia đình chúng tôi luôn biết ơn sự quan tâm của tuổi trẻ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm. Những việc làm nghĩa tình là nguồn động viên để mẹ Hưng sống vui, sống khỏe”.

Theo Trung tá Phan Văn Khoa - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh: Mỗi hoạt động của chiến dịch đều góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an nhân dân, tăng cường gắn bó với cơ sở, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Không chỉ lực lượng Công an, tuổi trẻ Quân đội cũng để lại nhiều dấu ấn trong chiến dịch “Hành quân xanh”. Từ ngày 15 đến 30-7, 50 cán bộ, ĐVTN Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) phối hợp với Đoàn xã Ia Băng triển khai chiến dịch tại làng Ia Pết (xã Ia Băng).

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Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 phối hợp với Đoàn xã Ia Băng nạo vét kênh mương tại làng Ia Pết. Ảnh: C.H

Trong thời gian thực hiện chiến dịch, lực lượng tham gia đã thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng 300 cây hoa giấy dọc tuyến đường dài 2 km, nạo vét 2,5 km kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn cắt tóc miễn phí cho trẻ em, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật; trao 45 suất quà cho trẻ em khó khăn và hỗ trợ gạo cho 10 hộ dân tại làng Ia Pết.

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Chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) và đoàn viên xã Ia Băng cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi. Ảnh: C.H

Đại úy Nguyễn Đức Anh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 - cho biết: Ia Băng là địa bàn kết nghĩa của đơn vị. Việc triển khai chiến dịch tại làng Ia Pết nhằm hỗ trợ người dân cải thiện đời sống, xây dựng cảnh quan nông thôn và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Từ ngày 16 đến 29-7, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 34) triển khai chiến dịch “Hành quân xanh” tại xã Ayun và Mang Yang với sự tham gia của 15 cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc như dọn vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương nội đồng, hỗ trợ ngày công xây dựng trụ sở UBND xã Ayun, tu sửa đường giao thông nông thôn, sân bóng đá, giọt nước; chỉnh trang, sửa chữa khu vui chơi cho học sinh...

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Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Ayun. Ảnh: ĐVCC

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - cho biết: Chiến dịch “Hành quân xanh” được triển khai theo hướng phát huy thế mạnh từng lực lượng, phối hợp giữa đơn vị LLVT với tổ chức Đoàn địa phương, trường học để thực hiện các công trình, phần việc thiết thực.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ bám cơ sở, gần dân, nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ LLVT.

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