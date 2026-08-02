Binh đoàn 15 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Ngày 31-7, Đảng ủy Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn Binh đoàn.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU, công tác dân vận của Binh đoàn 15 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 12.000 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho gần 1,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân.

Binh đoàn 15 tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tại 31 xã, phường; tham gia củng cố 197 chi bộ, 85 tổ chức chính trị - xã hội; phát triển, kết nạp 241 đảng viên và đào tạo 30 cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Trong thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Binh đoàn 15 đã huy động 380.000 ngày công giúp dân; đầu tư xây dựng, sửa chữa 330,5 km đường giao thông, 170 cây cầu, 70 công trình nước sạch, 15 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông văn hóa; xây mới và sửa chữa 906 căn nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và người lao động.

Binh đoàn 15 cũng tuyển dụng 20.580 lao động, trong đó có 20.024 lao động là người dân tộc thiểu số; khám, điều trị cho hơn 1 triệu lượt người và trao gần 530.000 suất quà với tổng trị giá trên 550 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo và người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Binh đoàn duy trì hiệu quả các mô hình dân vận như "Gắn kết hộ", "Sao sáng buôn làng", "Nâng bước em đến trường", "Xuân biên giới thắm tình quân dân", "Bò giống sinh sản", "Hũ gạo tình thương"... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ trao Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2015-2025 cho các tập thể. Ảnh: Huy Toàn

Đại tá Khuất Bá Cao trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2015-2025.