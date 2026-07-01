Binh đoàn 15 tiếp nhận 30 đội viên trí thức trẻ tình nguyện đợt 3

(GLO)- Chiều 30-6, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị tổng kết đợt 2 (2024 -2026) và tiếp nhận đợt 3 (2026 -2028) Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021-2030” (Dự án 174/BQP).

Qua 2 năm triển khai đợt 2 của Dự án 174/BQP, 19 đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã phát huy vai trò xung kích, trực tiếp tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế; đồng thời tuyên truyền pháp luật, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đội ngũ này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn các khu kinh tế - quốc phòng của Binh đoàn 15.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho đội viên trí thức trẻ tình nguyện đợt 2. Ảnh Trần Đức

Theo đó, các đội viên đã hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho 358 lượt hộ dân; tham gia cải tạo, trồng mới 104 ha cao su; hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi, phát triển sinh kế cho hàng trăm hộ dân.

Cùng với đó, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 1.175 lượt người; vận động 134 học sinh trở lại trường; phối hợp khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 309 lượt người và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, dân vận trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Với những kết quả đạt được, 16/19 đội viên đã được Binh đoàn 15 tiếp nhận làm việc lâu dài, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cho đơn vị.

Binh đoàn 15 trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 2 Dự án 174/BQP. Ảnh: Trần Đức

Tại hội nghị, Binh đoàn 15 đã trao giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ, huy hiệu và quà lưu niệm cho các đội viên đợt 2; đồng thời, khen thưởng 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án.

Dịp này, Binh đoàn cũng công bố quyết định tiếp nhận 30 đội viên trí thức trẻ tình nguyện đợt 3 (2026-2028) của Dự án.

Binh đoàn 15 tiếp nhận 30 trí thức trẻ tình nguyện đợt 3. Ảnh: Trần Đức

Với sức trẻ và nền tảng chuyên môn đa dạng ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, lâm nghiệp, Luật Kinh tế... lực lượng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng các đơn vị và địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.