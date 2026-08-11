Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà đồng đội”

(GLO)- Chiều 10-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) đã khánh thành và bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng”, trao 3 “Nhà Đồng đội” và tuyên dương, trao quà tặng học sinh đạt thành tích cao năm học 2025-2026.

Bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" cho cộng đồng dân cư làng Bi, xã Ia O. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại làng Bi (xã Ia O), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” cho chính quyền và nhân dân quản lý, sử dụng.

Công trình có chiều dài 3,2 km, sử dụng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 298,6 triệu đồng.

Công trình hoàn thành góp phần bảo đảm ánh sáng, thuận tiện cho người dân đi lại, sinh hoạt và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Cùng ngày, đơn vị bàn giao “Nhà Đồng đội” cho 3 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm: Trương Thị Huyền (Đội 18), Puih Nguing (Đội 17), Ngô Thị Thơ (Đội 16). Mỗi ngôi nhà được đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng.

Những ngôi "Nhà đồng đội” này góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 bàn giao nhà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 gặp mặt, tuyên dương và trao tặng 84 suất quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi năm học 2025-2026 là con cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc 4 đội sản xuất trên địa bàn Ia O.

Những việc làm thiết thực trên thể hiện tinh thần “Quân với dân một ý chí”, trách nhiệm và nghĩa tình của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75; góp phần chăm lo đời sống nhân dân, người lao động, củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn ngày càng ổn định, phát triển.