(GLO)- Hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8), ngày 31-7, tại làng Mrông Yố, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Phí tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Quang cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Ia Phí. Ảnh: R'Piên

Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Ia Phí.

Thời gian qua, xã Ia Phí duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự như: "Camera giám sát an ninh" với 53 mắt camera được lắp đặt tại các tuyến đường, khu dân cư và địa bàn trọng điểm; "Tái hòa nhập cộng đồng - Không ai bị bỏ lại phía sau"; "Tuyến đường thắp sáng an ninh"; "Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng", góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao quà chúc mừng Ngày hội. Ảnh: R'Piên

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Ia Phí đạt được. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Cùng với đó, gắn phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong tham mưu, phối hợp xây dựng phong trào ngày càng thực chất, hiệu quả.

Biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: R'Piên

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh trao quà chúc mừng Ngày hội; công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. UBND xã Ia Phí cũng biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.