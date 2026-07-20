Những “bóng hồng” giữ bình yên thôn làng

(GLO)- Giữa lực lượng chủ yếu là nam giới, những nữ thành viên tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trở thành những “bóng hồng” đặc biệt.

Dù số lượng không nhiều tại các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai, họ vẫn bền bỉ góp sức giữ gìn bình yên thôn, làng bằng sự tận tâm, trách nhiệm và khéo léo trong công tác dân vận.

Theo trung tá Lê Trọng Vương - Phó Trưởng Công an xã Phú Thiện, toàn xã hiện có 22 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 132 thành viên nhưng trong đó chỉ có 3 thành viên là nữ.

Các chị đã phát huy tốt lợi thế là sự gần gũi và khéo léo trong vận động quần chúng, tham gia tuần tra, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp giữa hàng xóm hay những vụ việc phát sinh trong đời sống thường ngày.

Chính nhờ sự lắng nghe, nắm bắt tâm tư người dân mà các chị đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng, góp phần xử lý kịp thời các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Đạt (40 tuổi) là một trong những gương mặt tiêu biểu của Tổ bảo vệ ANTT thôn Thắng Lợi 2 (xã Phú Thiện). 2 năm gắn bó với công việc đã giúp chị quen với những ca tuần tra đêm, những cuộc gọi khẩn hay những lần có mặt tại hiện trường ngay khi người dân cần.

Chị nhớ nhất là thời điểm địa phương xây dựng khu tái định cư cho 38 hộ đồng bào Jrai ở Suối Cạn. Những ngày đầu, một số thanh niên tụ tập nhậu nhẹt, độ chế xe, nẹt pô gây mất ANTT. Chị cùng lực lượng công an thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe nên tình hình dần chuyển biến tích cực.

Chị Nguyễn Thị Đạt (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng người dân thôn Thắng Lợi 2 (xã Phú Thiện). Ảnh: V.C

Nhiều vụ việc mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp đất đai trong thôn Thắng Lợi 2 cũng được chị tham gia hòa giải. “Tôi dành thời gian tìm hiểu quy định pháp luật, lắng nghe từng bên để tìm tiếng nói chung. Mỗi vụ việc được giải quyết ổn thỏa cũng đồng nghĩa thêm một gia đình giữ được hạnh phúc, xóm làng giữ được sự yên bình” - chị Đạt bộc bạch.

23 giờ, chuông điện thoại bất ngờ reo vang: “Bà Thủy ơi, khu vực ngã ba Cây Xoài xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng...”. Gần 60 tuổi, nhưng sau 2 năm tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, bà Nguyễn Thị Thủy (tổ dân phố 3, phường Ayun Pa) đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm khuya. Lập tức bà mặc đồng phục của Tổ bảo vệ ANTT rồi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Bà Thủy chia sẻ: “Sau nhiều năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của tổ dân phố 3, nhiều người nói rằng tôi lớn tuổi nên ở nhà nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu.

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tham gia Tổ bảo vệ ANTT để chia sẻ, hỗ trợ cùng các thành viên khác trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ bình yên cho địa phương, cho nơi sinh sống của chính gia đình mình”.

Bà Nguyễn Thị Thủy cùng thành viên Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố 3 (phường Ayun Pa) tuyên truyền, vận động bà con chung tay giữ bình yên tại địa phương. Ảnh: V.C

Theo anh Đỗ Văn Huy - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố 3, dù địa bàn sau sáp nhập rộng, dân cư đông, công việc nhiều hơn nhưng bà Thủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giải quyết mâu thuẫn, bà luôn lựa chọn cách ứng xử ôn hòa, khéo léo để “chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”, vừa giải quyết được vụ việc, vừa giữ gìn tình cảm xóm giềng; nhờ vậy, đã góp phần để 6 tháng đầu năm 2026, tổ dân phố 3 không phát sinh vụ việc phức tạp về ANTT.

Chị Rơ Châm H’Lir (28 tuổi, làng Gào, xã Ia Krêl) từng là cán bộ bán chuyên trách của xã. Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, chị xin nghỉ và tình nguyện viết đơn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Nhận thấy chị là người có trình độ, am hiểu địa bàn, nhiệt tình trong công việc, Công an xã đã tin tưởng giao chị đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT làng Gào.

Dù bận bịu công việc gia đình và nương rẫy hằng ngày, chị vẫn sắp xếp thời gian đến nhà trò chuyện với người dân, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết.

Một trong những người dân được chị H’Lir hỗ trợ là ông Rơ Lan Chuan (làng Gào), tuổi cao, sức yếu. Chị chủ động đến tận nhà đón, chở ông đến làm thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID.

Đến giờ nghỉ, chị còn bỏ tiền túi mua cơm, nước rồi đưa ông về tận nhà. Nắm chặt tay chị, ông Chuan xúc động nói: “Chưa có ai quan tâm, giúp đỡ ông chu đáo như con...”.

Điều đáng quý là phía sau sự tận tâm với công việc, chị còn rất vất vả khi vừa chăm sóc mẹ bị tai biến nằm một chỗ, vừa nuôi 3 con nhỏ và lo chi phí học tập cho em gái đang học đại học.

Chị H’Lir tâm sự: “Tôi mong muốn góp tiếng nói của mình để vận động người dân, nhất là thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn, chấp hành pháp luật và xây dựng cuộc sống nơi buôn làng bình yên, tốt đẹp hơn”.