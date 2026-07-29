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Xã Ia Nan ra mắt 3 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

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THÚY TRINH
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(GLO)- UBND xã Ia Nan vừa phối hợp Công an xã Ia Nan tổ chức Lễ ra mắt các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm: “Thôn, làng không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, “Camera giám sát an ninh, trật tự” và “Mẹ đỡ đầu”. 

Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Ia Nan vẫn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp như: tội phạm trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giao thông; nguy cơ từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn tồn tại.

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Nhân dân xã Ia Nan tự nguyện giao nộp vũ khí trong chương trình “Đổi gạo lấy vũ khí”. Ảnh: Thúy Trinh

Trước thực tế đó, Công an xã Ia Nan đã phối hợp Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu Chủ tịch UBND xã thành lập mô hình “Thôn, làng không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” và “Camera giám sát an ninh, trật tự”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thành viên mô hình là cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã, tham gia trên tinh thần tự nguyện, tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã; sự quản lý, điều hành của Công an xã để hoạt động theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Công an xã Ia Nan đã nhận đỡ đầu cháu Rơ Lan H’Trang (SN 2016, trú làng Tung, xã Ia Nan). Cháu H’Trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bố đau ốm không có sức lao động, mẹ đi làm thuê. Tuy vậy, cháu vẫn đạt thành tích học tập tốt. Thông qua mô hình, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đóng góp, hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng, động viên cháu học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an xã Ia Nan đã trao 15 suất quà tặng thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn; trao quà động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã là con thương binh và trao phần quà cho con đỡ đầu của đơn vị.

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Trao quà cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Ia Nan. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, tại Công an xã diễn ra hoạt động “Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” do Công an xã Ia Nan phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã tổ chức. Qua đó, Nhân dân đã tự nguyện giao nộp 4 vũ khí thô sơ, 2 kiếm, 2 đao. Mỗi trường hợp tự giác giao nộp vũ khí đều được hỗ trợ gạo.

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