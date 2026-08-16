Xã Ia Ly hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Sau 2 ngày diễn ra (15 và 16-8), xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành tốt cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Đại tá Đinh Văn Thê và lãnh đạo xã tặng quà chúc mừng các đơn vị hoàn thành tốt cuộc diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Nội dung diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ và phần thực binh với đề mục: Trung đội dân quân cơ động xã Ia Ly phối hợp với lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã báo cáo quyết tâm tác chiến. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quá trình thực hành diễn tập, các vai tập đã thể hiện tốt vai trò chủ thể cá nhân trong duy trì, điều hành thực hiện vận hành cơ chế, các giai đoạn diễn tập đồng bộ, đúng trình tự, bám sát nguyên tắc và vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Chiến sĩ dân quân cơ động của xã Ia Ly chiến đấu chiếm lại mục tiêu trong phần thực binh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu bế mạc, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 3 tỉnh - nhấn mạnh: Thông qua diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể của xã. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh trong khu vực phòng thủ trên biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Ia Ly tặng giấy khen cho 6 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.