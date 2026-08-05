(GLO)- Sáng 5 - 8, Lữ đoàn 273 (Quân đoàn 34) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã KDang (tỉnh Gia Lai) khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” năm 2026 tặng gia đình Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Minh - cán bộ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3.

Lữ đoàn 273 bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình quân nhân. Ảnh: N.T

Gia đình Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Minh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng trên nền đất gia đình mua từ năm 2009 tại thôn Hà Lòng. Công trình có diện tích 170 m², gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và các công trình phụ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà 400 triệu đồng; trong đó, chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đóng góp 320 triệu đồng. Công trình được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp gia đình có nơi ở khang trang, ổn định.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hùng biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 273 và các tổ chức quần chúng đã chủ động, trách nhiệm trong triển khai chương trình, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, “Ngôi nhà 100 đồng” là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn, góp phần thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm vì đồng chí, đồng đội.

Các đại biểu dự lễ bàn giao "Ngôi nhà 100 đồng" cho đồng chí Lê Anh Minh. Ảnh: N.T

Đại tá Lê Văn Hùng đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 273 tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” góp phần giúp gia đình Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Minh ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình đồng đội và nét đẹp văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273.