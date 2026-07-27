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Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Đại tá Hồ Sỹ Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 10; lãnh đạo Trung đoàn 28, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thân nhân gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp.

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Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: N.T

Tại buổi lễ, Thượng tá Lương Trí Thành - Chính ủy Trung đoàn 28 đã báo cáo tóm tắt thành tích của Thượng sĩ Kpă Thiêp. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, có lối sống giản dị, hòa đồng, được đồng đội và người dân tin yêu. Hành động dũng cảm quên mình cứu người của đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đặt tính mạng của người dân lên trên hết.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Quang bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Thượng sĩ Kpă Thiêp, đồng thời gửi lời chia buồn và tri ân tới gia đình. Chính ủy Quân đoàn 34 khẳng định: Tấm gương dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp là niềm tự hào của Quân đoàn 34, Sư đoàn 10, Trung đoàn 28, của quê hương Gia Lai; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang đã trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Quyết định truy tặng ghi nhận hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy, quên mình cứu người trong tình huống cấp bách của đồng chí, thể hiện tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 10 trao hỗ trợ 180 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Trước đó, Quân đoàn 34 cùng các cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình đồng chí Kpă Thiêp với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Đại diện gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. Gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ noi gương tinh thần dũng cảm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng của Thượng sĩ Kpă Thiêp.

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