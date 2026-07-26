Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp; Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh; Tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; Phim về Quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:56

Tin nhanh đầu ngày:

+ Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

+ Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

+ Tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

+ Ia Tul phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho 207 hộ dân vùng thiên tai

+ Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

+ Ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Xí nghiệp cơ giới nông nghiệp An Khê

09:19

Nhịp sống hôm nay: Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Ia Nan

10:23

Sắc màu Việt: Phim về Quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu

11:48

Sống khỏe: Bổ sung omega như thế nào cho hiệu quả?

13:49

Thời tiết hôm nay: Nam Bộ mưa to cục bộ, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ

null