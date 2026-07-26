(GLO)- Bản tin có các nội dung: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp; Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh; Tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; Phim về Quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu...