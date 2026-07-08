(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 4 nhóm đối tượng được xét tuyển viên chức theo quy định mới; Điểm sàn vào 22 trường quân đội: cao nhất 25, thấp nhất 17; Gần 1,6 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm...