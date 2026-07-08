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4 nhóm đối tượng được xét tuyển viên chức theo quy định mới

4 nhóm đối tượng được xét tuyển viên chức theo quy định mới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 4 nhóm đối tượng được xét tuyển viên chức theo quy định mới; Điểm sàn vào 22 trường quân đội: cao nhất 25, thấp nhất 17; Gần 1,6 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

+ Đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội

+ Đẩy nhanh triển khai mô hình điểm “xã hạt nhân số” tại xã Tây Sơn

+ 4 nhóm đối tượng được xét tuyển viên chức theo quy định mới

+ Xã Ia Dom công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự thôn, làng

+ Điểm sàn vào 22 trường quân đội: cao nhất 25, thấp nhất 17

+ Gần 1,6 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm

09:01

Nhịp sống hôm nay:

+ Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

10:22

Câu chuyện thể thao: Gia đình cung thủ

11:47

Sống khỏe: 4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

12:35

Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có nắng, từ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác

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