Tin nhanh đầu ngày:
+ Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
+ Đưa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội
+ Đẩy nhanh triển khai mô hình điểm “xã hạt nhân số” tại xã Tây Sơn
+ 4 nhóm đối tượng được xét tuyển viên chức theo quy định mới
+ Xã Ia Dom công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự thôn, làng
+ Điểm sàn vào 22 trường quân đội: cao nhất 25, thấp nhất 17
+ Gần 1,6 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm
Nhịp sống hôm nay:
+ Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định
Câu chuyện thể thao: Gia đình cung thủ
Sống khỏe: 4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có nắng, từ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác