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Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã

Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã; Bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1-7; Hơn 8.600 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera “phạt nguội”; 400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên

+ Ông Phan Thanh Thiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam

+ Bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1-7

+ Hơn 8.600 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera “phạt nguội”

08:48

Nhịp sống hôm nay:

+ Hơn 57.000 người tham gia giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”

+ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai mô hình thu gom pin thải

11:10

Câu chuyện thể thao:

+ Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

+ 400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

13:09

Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của nước tía tô đối với sức khỏe

14:19

Thời tiết hôm nay: Miền núi có mưa giông, khu vực phía Đông tiếp tục nắng nóng

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