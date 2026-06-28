(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã; Bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1-7; Hơn 8.600 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera “phạt nguội”; 400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố...