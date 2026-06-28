Tin nhanh đầu ngày:
+ Bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới, nhất là cấp xã
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên
+ Ông Phan Thanh Thiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam
+ Bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1-7
+ Hơn 8.600 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera “phạt nguội”
Nhịp sống hôm nay:
+ Hơn 57.000 người tham gia giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”
+ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai mô hình thu gom pin thải
Câu chuyện thể thao:
+ Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026
+ 400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố
Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của nước tía tô đối với sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Miền núi có mưa giông, khu vực phía Đông tiếp tục nắng nóng