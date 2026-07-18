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Công nhận ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Công nhận ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai; Đoàn công tác UBKT Trung ương thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai; Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh; Lợi ích bất ngờ của hạt đậu gà...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

+ Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai

+ Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh

+ Cục Đăng kiểm Việt Nam dừng đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng TTDK

+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bàn giao Khoa Sản về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai

+ Đoàn cơ sở Cơ quan Binh đoàn đạt giải xuất sắc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

10:07

Nhịp sống hôm nay:

Những giấy tờ nào trường đại học không được yêu cầu thí sinh nộp lại?

11:21

Câu chuyện thể thao:

+ Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

+ Bế mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ I

13:19

Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của hạt đậu gà

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Thời tiết hôm nay: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng

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