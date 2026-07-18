Công nhận ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai; Đoàn công tác UBKT Trung ương thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai; Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh; Lợi ích bất ngờ của hạt đậu gà...