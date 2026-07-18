Công nhận ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Tin nhanh đầu ngày:
+ Ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai
+ Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai
+ Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh
+ Cục Đăng kiểm Việt Nam dừng đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng TTDK
+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bàn giao Khoa Sản về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai
+ Đoàn cơ sở Cơ quan Binh đoàn đạt giải xuất sắc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026
Nhịp sống hôm nay:
Những giấy tờ nào trường đại học không được yêu cầu thí sinh nộp lại?
Câu chuyện thể thao:
+ Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia
+ Bế mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ I
Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của hạt đậu gà
Thời tiết hôm nay: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng