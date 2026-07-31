Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra các công trình thủy lợi tại xã Phú Túc và Ia Dreh
+ Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh
+ Xã Đak Đoa hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
+ Đề Gi phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai
+ Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng xác thực thuê bao khi đổi thiết bị
+ Đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược vi phạm
+ Võ sĩ Gia Lai giành huy chương vàng Giải Taekwondo quốc tế
Nhịp sống hôm nay: Kiến nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku ngăn chặn lấn chiếm đất rừng
Sắc màu Việt: Bí ẩn “bức tường” dưới biển Quy Nhơn: Di tích cổ hay tuyệt tác thiên nhiên?
Sống khỏe: Bữa ăn nào trong ngày dễ làm tăng đường huyết nhất?
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa giông, cục bộ mưa to