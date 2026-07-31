02:07

Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra các công trình thủy lợi tại xã Phú Túc và Ia Dreh

+ Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

+ Xã Đak Đoa hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

+ Đề Gi phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

+ Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng xác thực thuê bao khi đổi thiết bị

+ Đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược vi phạm

+ Võ sĩ Gia Lai giành huy chương vàng Giải Taekwondo quốc tế