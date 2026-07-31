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Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng xác thực thuê bao khi đổi thiết bị

Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng xác thực thuê bao khi đổi thiết bị

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra các công trình thủy lợi tại xã Phú Túc và Ia Dreh; Xã Đak Đoa hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng xác thực thuê bao khi đổi thiết bị...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra các công trình thủy lợi tại xã Phú Túc và Ia Dreh

+ Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

+ Xã Đak Đoa hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

+ Đề Gi phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

+ Viettel tiếp tục khuyến cáo khách hàng xác thực thuê bao khi đổi thiết bị

+ Đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược vi phạm

+ Võ sĩ Gia Lai giành huy chương vàng Giải Taekwondo quốc tế

11:22

Nhịp sống hôm nay: Kiến nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku ngăn chặn lấn chiếm đất rừng

12:38

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