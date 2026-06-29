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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ đội Biên phòng Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ cứu nạn sau động đất; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2; Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu kịp thời...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ đội Biên phòng Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ cứu nạn sau động đất

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 với vốn dự kiến 450 tỷ đồng

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư 25 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn

+ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức “Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin năm 2026”

+ Vietcombank cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng để lừa đảo

08:47

Nhịp sống hôm nay:

+ Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

+ Tôn vinh 209 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu

11:03

Sắc màu Việt: Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

12:47

Sống khỏe: Chải tóc đúng cách giúp tóc khỏe, giảm căng thẳng

13:48

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ nắng nóng cục bộ

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