(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ đội Biên phòng Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ cứu nạn sau động đất; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2; Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu kịp thời...