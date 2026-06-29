Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ đội Biên phòng Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ cứu nạn sau động đất
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 với vốn dự kiến 450 tỷ đồng
+ Phê duyệt chủ trương đầu tư 25 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn
+ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức “Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin năm 2026”
+ Vietcombank cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng để lừa đảo
Nhịp sống hôm nay:
+ Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu kịp thời
+ Tôn vinh 209 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu
Sắc màu Việt: Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng
Sống khỏe: Chải tóc đúng cách giúp tóc khỏe, giảm căng thẳng
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ nắng nóng cục bộ