Gia Lai ngày mới 9-8: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026

Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026
+ Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai
+ Phường Quy Nhơn Đông triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không đủ điều kiện khai thác
+ Cập nhật kiến thức quản lý bệnh tim mạch cho đội ngũ y tế Gia Lai
+ Kết nối cộng đồng – Lan tỏa bản sức tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I xã Phú Túc
+ CSGT đề nghị cung cấp thông tin phương tiện hư hỏng do mảnh sắt trên cao tốc
Nhịp sống hôm nay: Học sinh dân tộc thiểu số vui học tiếng Việt nhờ thư viện thân thiện
Sắc màu Việt: Du lịch cộng đồng: Khi bản sắc buôn làng trở thành sinh kế
Sống khỏe: Nước chanh gừng: Thức uống quen, lợi ích bất ngờ
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng phía Bắc, mưa dông chiều tối ở Tây Nguyên và Nam Bộ