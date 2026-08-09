Gia Lai ngày mới 9-8: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026

+ Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

+ Phường Quy Nhơn Đông triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không đủ điều kiện khai thác

+ Cập nhật kiến thức quản lý bệnh tim mạch cho đội ngũ y tế Gia Lai

+ Kết nối cộng đồng – Lan tỏa bản sức tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I xã Phú Túc

+ CSGT đề nghị cung cấp thông tin phương tiện hư hỏng do mảnh sắt trên cao tốc