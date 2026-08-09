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Gia Lai ngày mới 9-8: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026

Gia Lai ngày mới 9-8: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026

BẢO NGỌC BẢO NGỌC

(GLO)- Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026; Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; CSGT đề nghị cung cấp thông tin phương tiện hư hỏng do mảnh sắt trên cao tốc...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026

+ Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

+ Phường Quy Nhơn Đông triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không đủ điều kiện khai thác

+ Cập nhật kiến thức quản lý bệnh tim mạch cho đội ngũ y tế Gia Lai

+ Kết nối cộng đồng – Lan tỏa bản sức tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I xã Phú Túc

+ CSGT đề nghị cung cấp thông tin phương tiện hư hỏng do mảnh sắt trên cao tốc

08:25

Nhịp sống hôm nay: Học sinh dân tộc thiểu số vui học tiếng Việt nhờ thư viện thân thiện

10:19

Sắc màu Việt: Du lịch cộng đồng: Khi bản sắc buôn làng trở thành sinh kế

12:06

Sống khỏe: Nước chanh gừng: Thức uống quen, lợi ích bất ngờ

13:46

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng phía Bắc, mưa dông chiều tối ở Tây Nguyên và Nam Bộ

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