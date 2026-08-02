(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 trọng tâm của công tác đối ngoại; Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới; Phường Pleiku thành lập 2 phòng chuyên môn, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo...