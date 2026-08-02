Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 trọng tâm của công tác đối ngoại
+ Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới
+ Phường Pleiku thành lập 2 phòng chuyên môn, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo
+ Tỉnh đoàn Gia Lai tặng công trình “Thắp sáng quê hương” tại Quảng Ngãi
+ 2 đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh ra quân tại 2 xã biên giới
+ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý hành chính 502 vụ vi phạm
Nhịp sống hôm nay: Khai trương điểm bán sản phẩm nông sản đặc trưng tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn
Sắc màu Việt: Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im
Sống khỏe: 5 lợi ích của chuối sáp đối với sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa cục bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chiều tối