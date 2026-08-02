Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 trọng tâm của công tác đối ngoại; Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới; Phường Pleiku thành lập 2 phòng chuyên môn, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:58

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 trọng tâm của công tác đối ngoại

+ Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

+ Phường Pleiku thành lập 2 phòng chuyên môn, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo

+ Tỉnh đoàn Gia Lai tặng công trình “Thắp sáng quê hương” tại Quảng Ngãi

+ 2 đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh ra quân tại 2 xã biên giới

+ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý hành chính 502 vụ vi phạm

10:25

Nhịp sống hôm nay: Khai trương điểm bán sản phẩm nông sản đặc trưng tại Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn

11:30

Sắc màu Việt: Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

13:20

Sống khỏe: 5 lợi ích của chuối sáp đối với sức khỏe

14:51

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa cục bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chiều tối

null