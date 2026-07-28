(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày; Xã Ia Nan ra mắt 3 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...