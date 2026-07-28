Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo
+ Gia Lai và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030
+ Triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày
+ Gần 2.000 suất quà tri ân người có công
+ Xã Ia Nan ra mắt 3 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
+ Trao 30 xe đạp, 250 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
+ Tài xế xe tải vượt đường ngang trái quy định còn làm hỏng rào chắn
Nhịp sống hôm nay: Người dân xã Ia Ly tự nguyện giao nộp rùa núi vàng
Sắc màu Việt: Huế được vinh danh điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất châu Á
Sống khỏe: Dưa leo nên ăn sống hay chế biến?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa giông