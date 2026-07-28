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Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày; Xã Ia Nan ra mắt 3 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

+ Gia Lai và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030

+ Triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

+ Gần 2.000 suất quà tri ân người có công

+ Xã Ia Nan ra mắt 3 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

+ Trao 30 xe đạp, 250 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

+ Tài xế xe tải vượt đường ngang trái quy định còn làm hỏng rào chắn

10:58

Nhịp sống hôm nay: Người dân xã Ia Ly tự nguyện giao nộp rùa núi vàng

12:13

Sắc màu Việt: Huế được vinh danh điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất châu Á

13:31

Sống khỏe: Dưa leo nên ăn sống hay chế biến?

14:52

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa giông

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