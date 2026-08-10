Gia Lai ngày mới 10-8: Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới

Tin nhanh đầu ngày:
+ Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới
+ 3 cách tra cứu điểm chuẩn cao đẳng, đại học năm 2026
+ Trường quân đội đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học: Gia Lai có 8 thí sinh trúng tuyển
+ Thả 11,8 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Ia Mơr
+ Các hoạt động “Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Tuy Phước Bắc
+ Phạm Thị Hồng Lệ vô địch full marathon tại Sarawak Energy Marathon 2026
Nhịp sống hôm nay: Cụm công nghiệp Cát Hiệp tăng tốc sau thời gian chậm tiến độ
Sắc màu Việt: Chạm mây ở thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi)
Sống khỏe: Bạn có thường xuyên thức giấc lúc 3 giờ sáng? Mục sống khỏe sẽ cung cấp một số cách phản ứng phù hợp cho hiện tượng này.
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực trên đất liền tiếp tục nắng nóng, biển động từ Gia Lai đến Lâm Đồng