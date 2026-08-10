Gia Lai ngày mới 10-8: Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới

(GLO)- Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý: Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới; Cách tra cứu điểm chuẩn cao đẳng, đại học năm 2026; Phạm Thị Hồng Lệ lần thứ 2 vô địch tại Malaysia; Cụm công nghiệp Cát Hiệp tăng tốc sau thời gian chậm tiến độ