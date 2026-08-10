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Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai ngày mới 10-8: Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới

Gia Lai ngày mới 10-8: Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới

BẢO NGỌC BẢO NGỌC CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý: Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới; Cách tra cứu điểm chuẩn cao đẳng, đại học năm 2026; Phạm Thị Hồng Lệ lần thứ 2 vô địch tại Malaysia; Cụm công nghiệp Cát Hiệp tăng tốc sau thời gian chậm tiến độ
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gần 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc QL 19 mới

+ 3 cách tra cứu điểm chuẩn cao đẳng, đại học năm 2026

+ Trường quân đội đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học: Gia Lai có 8 thí sinh trúng tuyển

+ Thả 11,8 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Ia Mơr

+ Các hoạt động “Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Tuy Phước Bắc

+ Phạm Thị Hồng Lệ vô địch full marathon tại Sarawak Energy Marathon 2026

08:37

Nhịp sống hôm nay: Cụm công nghiệp Cát Hiệp tăng tốc sau thời gian chậm tiến độ

10:24

Sắc màu Việt: Chạm mây ở thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi)

12:10

Sống khỏe: Bạn có thường xuyên thức giấc lúc 3 giờ sáng? Mục sống khỏe sẽ cung cấp một số cách phản ứng phù hợp cho hiện tượng này.

14:10

Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực trên đất liền tiếp tục nắng nóng, biển động từ Gia Lai đến Lâm Đồng

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