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“Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

“Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển, tự động hóa; “Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%; 4 cụm rạp hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 ngôi sao người Brazil.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển, tự động hóa

+ “Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

+ Xã Ia Phí đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng duy tu sửa chữa kênh mương nội đồng

+ Gia Lai: 4 cụm rạp hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

+ Trên 22.000 người đi tiêm vắc xin phòng dại do bị chó, mèo, động vật cào cắn

08:45

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm theo giá thế giới

+ Chiều 16-7, giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng E10 vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

11:16

Câu chuyện thể thao:

+ Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 ngôi sao người Brazil

13:42

Sống khỏe: Bí đỏ nấu canh có cần bỏ ruột không?

15:14

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều và tối xuất hiện mưa rào và giông ở nhiều nơi

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