Tin nhanh đầu ngày:
+ Khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển, tự động hóa
+ “Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%
+ Xã Ia Phí đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng duy tu sửa chữa kênh mương nội đồng
+ Gia Lai: 4 cụm rạp hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
+ Trên 22.000 người đi tiêm vắc xin phòng dại do bị chó, mèo, động vật cào cắn
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm theo giá thế giới
+ Chiều 16-7, giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng E10 vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít
Câu chuyện thể thao:
+ Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 ngôi sao người Brazil
Sống khỏe: Bí đỏ nấu canh có cần bỏ ruột không?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều và tối xuất hiện mưa rào và giông ở nhiều nơi