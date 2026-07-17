(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển, tự động hóa; “Chốt” phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%; 4 cụm rạp hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 ngôi sao người Brazil.