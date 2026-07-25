Tin nhanh đầu ngày:
+ Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh
+ Gia Lai đăng cai Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II
+ Khai mạc Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2026
+ Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa
+ Tuổi trẻ Công an Gia Lai nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng
+ Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai
Nhịp sống hôm nay:
Tháo dỡ dải phân cách để mở quảng trường tuyến ở Khu du lịch Biển Hồ
Câu chuyện thể thao:
+ Gia Lai giành 7 huy chương tại Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2026
+ Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam
Sống khỏe: Tắm buổi sáng có gây hại cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có mưa rào vài nơi