(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh; Gia Lai đăng cai Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II; Khai mạc Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2026; Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai...