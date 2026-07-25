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Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh; Gia Lai đăng cai Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II; Khai mạc Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2026; Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

+ Gia Lai đăng cai Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II

+ Khai mạc Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2026

+ Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

+ Tuổi trẻ Công an Gia Lai nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng

+ Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

09:43

Nhịp sống hôm nay:

Tháo dỡ dải phân cách để mở quảng trường tuyến ở Khu du lịch Biển Hồ

10:52

Câu chuyện thể thao:

+ Gia Lai giành 7 huy chương tại Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2026

+ Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam

13:36

Sống khỏe: Tắm buổi sáng có gây hại cho sức khỏe?

15:08

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày có mưa rào vài nơi

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