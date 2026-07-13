Tin nhanh đầu ngày:
+ Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30-8-2026
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân thứ trưởng
+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư
+ Phấn đấu hoàn thành KCN Bình Nghi giai đoạn I trong năm 2026
+ 18 dự án tham gia tuyển chọn “Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026”
+ Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai
+ Các đơn vị quân đội phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026
Nhịp sống hôm nay:
+ 6 điều du khách cần kiểm tra trước khi lên cano tham quan
Sắc màu Việt: Giếng cổ - một phần ký ức cảng thị Nước Mặn
Sống khỏe: 4 việc người cao huyết áp không nên làm sau 20 giờ
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng cục bộ