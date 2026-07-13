(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30-8-2026; Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân thứ trưởng; Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; Phấn đấu hoàn thành KCN Bình Nghi giai đoạn I trong năm 2026...