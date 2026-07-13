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Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30-8-2026; Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân thứ trưởng; Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; Phấn đấu hoàn thành KCN Bình Nghi giai đoạn I trong năm 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30-8-2026

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân thứ trưởng

+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư

+ Phấn đấu hoàn thành KCN Bình Nghi giai đoạn I trong năm 2026

+ 18 dự án tham gia tuyển chọn “Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026”

+ Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

+ Các đơn vị quân đội phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

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Nhịp sống hôm nay:

+ 6 điều du khách cần kiểm tra trước khi lên cano tham quan

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