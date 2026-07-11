Tin nhanh đầu ngày:
+ Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới
+ Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 (Sao Vàng)
+ Cầu cảng số 1 - Cảng Quy Nhơn được phép tiếp nhận tàu đến 85.000 DWT giảm tải
+ Tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI
+ Xã Đề Gi triển khai mô hình “Xã hạt nhân số” và “Chợ số 4.0”
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá vàng tăng trở lại 1,4 triệu đồng/lượng
+ Giá cà phê bật tăng mạnh lên 98.300 đồng/kg
Câu chuyện thể thao:
+ Gia Lai đăng cai Giải Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026
+ Cơ thủ Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Văn Thuận giành huy chương vàng môn Billiards
Sống khỏe: Mỗi ngày 1-2 hũ sữa chua: Có thể giúp giảm nguy cơ một số dạng ung thư đại trực tràng
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh nắng nóng trở lại