(GLO)- Bản tin có các nội dung: Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới; Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 (Sao Vàng); Cầu cảng số 1 - Cảng Quy Nhơn được phép tiếp nhận tàu đến 85.000 DWT giảm tải; Tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI...