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Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới

Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới; Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 (Sao Vàng); Cầu cảng số 1 - Cảng Quy Nhơn được phép tiếp nhận tàu đến 85.000 DWT giảm tải; Tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Cả nước có 1.500 xã, phường được hưởng phụ cấp mới

+ Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 (Sao Vàng)

+ Cầu cảng số 1 - Cảng Quy Nhơn được phép tiếp nhận tàu đến 85.000 DWT giảm tải

+ Tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI

+ Xã Đề Gi triển khai mô hình “Xã hạt nhân số” và “Chợ số 4.0”

07:53

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá vàng tăng trở lại 1,4 triệu đồng/lượng

+ Giá cà phê bật tăng mạnh lên 98.300 đồng/kg

10:06

Câu chuyện thể thao:

+ Gia Lai đăng cai Giải Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

+ Cơ thủ Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Văn Thuận giành huy chương vàng môn Billiards

13:51

Sống khỏe: Mỗi ngày 1-2 hũ sữa chua: Có thể giúp giảm nguy cơ một số dạng ung thư đại trực tràng

14:54

Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh nắng nóng trở lại

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